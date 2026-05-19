В Улан-Удэ лжепосредник получил годы колонии за аферу со взятками для налоговой

Железнодорожный районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который занимался мошеннической деятельностью под видом коррупционного посредничества.

– Осужденный, действуя совместно с иными лицами, представлялся посредником, якобы способным за денежное вознаграждение оказывать содействие в решении вопросов с налоговыми органами. Фигурант вводил в заблуждение представителей коммерческих организаций, обещая повлиять на принятие тех или иных решений, – рассказали нашему изданию в УФСБ РФ по Республике Бурятия.

Деньги, полученные под предлогом передачи взяток должностным лицам, злоумышленник присваивал себе. Жертвами мошеннической схемы стали ООО «Авангард Инжиниринг», ООО «ПМК Восток» и другие организации. Общий ущерб превысил 15 млн рублей.

Суд признал фигуранта виновным по ч. 4 уголовной ст. – «мошенничество в особо крупном размере» (два эпизода), а также по статьям о покушении на мошенничество и легализации преступных доходов.

– С учетом признания вины и заключения досудебного соглашения о сотрудничестве ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, – подытожила пресс-служба.

Кроме того, по решению суда в доход государства конфисковано 4,75 млн рублей.