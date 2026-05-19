Общество 19.05.2026 в 23:10

В Улан-Удэ лжепосредник получил годы колонии за аферу со взятками для налоговой

Фигурант обещал коммерсантам уладить вопросы, но вместо этого похищал миллионы
A- A+
Текст: Макар Захаров
В Улан-Удэ лжепосредник получил годы колонии за аферу со взятками для налоговой
«Номер один»

Железнодорожный районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который занимался мошеннической деятельностью под видом коррупционного посредничества.

– Осужденный, действуя совместно с иными лицами, представлялся посредником, якобы способным за денежное вознаграждение оказывать содействие в решении вопросов с налоговыми органами. Фигурант вводил в заблуждение представителей коммерческих организаций, обещая повлиять на принятие тех или иных решений, – рассказали нашему изданию в УФСБ РФ по Республике Бурятия.

Деньги, полученные под предлогом передачи взяток должностным лицам, злоумышленник присваивал себе. Жертвами мошеннической схемы стали ООО «Авангард Инжиниринг», ООО «ПМК Восток» и другие организации. Общий ущерб превысил 15 млн рублей.

Суд признал фигуранта виновным по ч. 4 уголовной ст. – «мошенничество в особо крупном размере» (два эпизода), а также по статьям о покушении на мошенничество и легализации преступных доходов.

– С учетом признания вины и заключения досудебного соглашения о сотрудничестве ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, – подытожила пресс-служба.

Кроме того, по решению суда в доход государства конфисковано 4,75 млн рублей.

Теги
УФСБ мошенничество взятки налоги

Все новости

В Улан-Удэ лжепосредник получил годы колонии за аферу со взятками для налоговой
19.05.2026 в 23:10
Соучастницу хищения средств БайкалБанка признали банкротом
19.05.2026 в 17:54
В Народном Хурале семье Гуржапа Очирова передали орден Красного Знамени
19.05.2026 в 17:50
Бурятским туристам «обломили» зимовки в Таиланде
19.05.2026 в 17:37
В Улан-Удэ будут судить хулигана, стрелявшего в девочку
19.05.2026 в 17:33
Ан-2 авиакомпании «Миан» аварийно сел и сгорел в лесу Якутии
19.05.2026 в 17:25
Дети мечтают обрести семью
19.05.2026 в 17:20
В Бурятии завели уголовное дело после гибели туристов на Байкале
19.05.2026 в 17:10
В Улан-Удэ остановили вырубку деревьев на Верхней Березовке
19.05.2026 в 16:55
Новосибирец получил 7 лет условно за автоподставу и взятки
19.05.2026 в 16:32
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

Читайте также
Соучастницу хищения средств БайкалБанка признали банкротом
С Марии Оськиной хотят взыскать 760 миллионов рублей
19.05.2026 в 17:54
В Народном Хурале семье Гуржапа Очирова передали орден Красного Знамени

Награду ветерана Великой Отечественной войны нашли поисковики Краснодарского края

19.05.2026 в 17:50
Бурятским туристам «обломили» зимовки в Таиланде
Страна сократила в два раза безвизовый режим для россиян
19.05.2026 в 17:37
Дети мечтают обрести семью
Малыши и подростки ждут любящих родителей
19.05.2026 в 17:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru