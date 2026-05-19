Соучастницу хищения средств БайкалБанка признали банкротом

18 мая Арбитражный суд Москвы по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) признал соучастницу хищения средств БайкалБанка Марию Оськину банкротом и ввел процедуру реализации ее имущества. Требования банка в размере 730 млн рублей включены в реестр требований кредиторов должника.Как сообщили в пресс-службе АСВ, ранее суд признал Марию Оськину виновной в хищении средств банка и приговорил 6 годам 6 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 400 тысяч рублей.Напомним, Банк России отозвал у БайкалБанка лицензию в 2016 году. После этого началось банкротство финансового учреждения, сопровождавшееся уголовными делами в отношении его топ-менеджеров.