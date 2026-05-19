Ан-2 авиакомпании «Миан» аварийно сел и сгорел в лесу Якутии

Самолет Ан-2 авиакомпании «Миан», выполнявший авиаработы по патрулированию пожароопасной обстановки, совершил вынужденную посадку в лесном массиве в Якутии. После вылета из поселка Теплый Ключ командир воздушного судна принял решение вернуться на аэродром отправления. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По предварительным данным, причиной аварийной посадки стал отказ двигателя. Воздушное судно приземлилось в лесу примерно в 5–7 километрах от населенного пункта, после чего произошло возгорание самолета.

На борту находились восемь человек. Все они самостоятельно добрались до населенного пункта. Двоих пострадавших направили в Хандыгу бортом санитарной авиации для оказания медицинской помощи.

Самолет получил повреждения, размер причиненного ущерба устанавливается. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Инцидент произошел на фоне продолжающегося обсуждения перспектив региональной авиации в России. В Бурятии ранее заявляли, что в условиях затянувшейся разработки нового легкого регионального самолета «Байкал» именно Ан-2 продолжает рассматриваться как основная машина для решения задач местных авиаперевозок и выполнения авиационных работ.