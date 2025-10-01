Общество 01.10.2025 в 09:00

Наказание за отсутствие школьной формы на уроке

Что грозит?
Текст: Номер один
Наказание за отсутствие школьной формы на уроке
Номер один

Вопрос: «Может ли учитель выгнать ребенка с урока, пришедшего в школу в свободной форме?» 

Олеся И.

Выгнать ребенка с занятий школа не имеет права, даже в том случае, если локальный акт обязывает учащихся приходить в форме. Судебная практика показывает, что чаще всего закон становится на сторону детей, если они подвергаются каким-то ограничениям за отсутствие формы.

Не могут учителя также заставить школьника переодеваться, снимать предметы гардероба, которые не соответствуют требованиям (например, яркую обувь или аксессуары). Исключить ребенка из школы однозначно нельзя лишь на основании того, что он приходит на уроки без формы. Есть лишь несколько причин, по которым ученика могут лишить возможности приходить на занятия, и несоответствие внешнего вида требованиям школы в них не входят. Максимум, что могут потребовать, - написать объяснительную (от лица школьника).

Во избежание подобных конфликтов родителям рекомендуется заранее позаботиться о приобретении школьной формы и контролировать, чтобы внешний вид ребенка соответствовать требованиям школы.

ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

