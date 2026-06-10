Общество 10.06.2026 в 09:33
В Бурятии из-за плохой дороги приостанавливают маршрут «Улан-Удэ – Багдарин»
Автобусы не будут ходить несколько дней
Текст: Карина Перова
В Баунтовском районе Бурятии из-за плохого состояния дороги временно приостанавливают движение маршрута: с 12 июня «Улан-Удэ – Багдарин», с 13 июня «Багдарин – Улан-Удэ».
Предварительно, автобусы не будут ходить пять дней. Соответствующая информация поступила в минтранс РБ.
«По сведениям Бурятрегионатодора, сложная ситуация после дождей на ремонтируемом участке 357-387 км. Подрядной организации выдано предписание о проведении работ по планировке, на других участках дороги работы будут выполнены после просыхания проезжей части», - пояснили в министерстве.