Общество 10.06.2026 в 09:33

В Бурятии из-за плохой дороги приостанавливают маршрут «Улан-Удэ – Багдарин»

Автобусы не будут ходить несколько дней
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Текст: Карина Перова
В Бурятии из-за плохой дороги приостанавливают маршрут «Улан-Удэ – Багдарин»
Фото: архив «Номер один»

В Баунтовском районе Бурятии из-за плохого состояния дороги временно приостанавливают движение маршрута: с 12 июня «Улан-Удэ – Багдарин», с 13 июня «Багдарин – Улан-Удэ».

Предварительно, автобусы не будут ходить пять дней. Соответствующая информация поступила в минтранс РБ.

«По сведениям Бурятрегионатодора, сложная ситуация после дождей на ремонтируемом участке 357-387 км. Подрядной организации выдано предписание о проведении работ по планировке, на других участках дороги работы будут выполнены после просыхания проезжей части», - пояснили в министерстве.

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