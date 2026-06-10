Из-за дефицита бюджета север Иркутской области оказался без авиасообщения

С начала июня аэропорт Киренского округа Иркутской области был закрыт из-за плохого состояния взлетно-посадочной полосы, которую не ремонтировали более 20 лет. Об этом сообщает портал «Ирсити.ру».

В настоящее время аэродром продолжает принимать вертолеты, выполняющие работы по тушению пожаров и санавиации, однако при этом остальная работа остановлена. Представители Минтранса региона сообщили, что власти ищут подрядчика для текущего ремонта, и ожидается, что аэропорт возобновит работу уже в июле. В тоже время региональные власти активно ищут альтернативные маршруты для перевозки жителей, чтобы компенсировать закрытие аэропорта; рассматриваются два варианта — через Казачинское и через Усть-Илимск.

Заммэр Киренского округа Игорь Кравченко выразил озабоченность по поводу дальности передвижения для больных и рожениц, отметив, что путь через Усть-Илимск составляет около 900 километров, а через Казачинское — около 250 километров, но его ситуация вызывает вопросы из-за отсутствия категорированной дороги и недостатков инфраструктуры на площадке. Связь между Киренском и областным центром ранее осуществлялась ежедневно, и количество пассажиров составляло минимум 45 человек, однако сейчас ситуация осложнилась отсутствием судоходных перевозок из-за прекращения работы компании «Витим-Лес», которая раньше обеспечивала транспортировку по реке.

Представители Минтранса оправдываются тем, что ищут способы запуска более вместительных самолетов в Казачинское, а также проводят работы по дооснащению посадочной площадки и обсуждают запуск новых маршрутов. Официальные лица подчеркивают, что в регионе есть и автомобильное, и водное сообщение, однако заммэр указывает, что дороги до Казачинского непроходимы для общественного транспорта из-за отсутствия категорированной дороги, что усложняет организацию регулярных рейсов и особенно перевозку больных и рожениц. В ходе дискуссии также подчеркивается, что несмотря на наличия транспортных путей, ситуация требует решения вопросов с обеспечением авиасообщения и водных перевозок, чтобы избежать полного отрезания территории от внешнего мира.

Власти планируют продолжить работу по разработке схем для обеспечения транспортной доступности, а следующее совещание по данному вопросу назначено на конец следующей недели. Также известно, что компания «Витим-Лес» отказывается от пассажирских перевозок из-за отсутствия субсидирования и финансовых трудностей, что дополнительно усложняет ситуацию с транспортной доступностью жильцов региона.

Фото: нейросеть