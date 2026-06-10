Общество 10.06.2026 в 09:58

В Улан-Удэ 86-летняя пенсионерка отдала мошенникам 1,3 млн рублей

Не подозревая обмана, она отдала все свои деньги курьеру
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ 86-летняя пенсионерка отдала мошенникам 1,3 млн рублей

8 июня в полицию обратилась 86-летня жительница Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве.

- На телефон пожилой женщины, которая проживает одна, поступали звонки с абонентских номеров, зарегистрированных в других регионах. В силу забывчивости пенсионерка не смогла впоследствии вспомнить детали разговора, но ясно, что преступники узнали, что дома у неё хранятся деньги и убедили направить их на проверку в налоговую, - рассказали в полиции республики.

Спустя несколько дней мошенники отправили к ней курьера, которому она и передала свои накопления в пакете.

В МВД по РБ настоятельно рекомендует гражданам разговаривать с пожилыми родственниками.

- Напоминайте им, что никакие государственные или финансовые организации не направляют курьеров для изъятия наличных средств «на проверку», «для сохранности» или «в целях безопасности». При поступлении подобных звонков необходимо незамедлительно прерывать разговор и связываться с близкими или полицией, - добавили правоохранители.

Фото: нейросеть

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