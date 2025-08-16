В Баргузинском районе родился двухголовый котенок-мутант

В селе Хилгана Баргузинского района произошел необычный случай… Здесь родился котенок с двумя головами. Уникальная мутация, известная как полицефалия, возникает, когда два эмбриона в процессе развития не разделяются полностью, образуя одно тело с общими органами и двумя головами.

К сожалению, несмотря на усилия хозяев, котенок с врожденной аномалией прожил совсем недолго.

Специалисты поясняют, что при полицефалии шансы на выживание крайне низки из-за сложностей в работе жизненно важных систем организма.

Это редкое явление периодически встречается в природе у разных видов животных, но случаи рождения таких котят фиксируются крайне редко. Ранее подобные мутации наблюдались у змей, черепах и даже крупного рогатого скота.