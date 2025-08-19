В Бурятии участник СВО из Молдовы получил гражданство России

В МВД Бурятии вручили российский паспорт участнику специальной военной операции Сергею Бушану. Уроженец Молдовы ранее обратился в миграционное подразделение с заявлением о получении гражданства. Сотрудники УВМ МВД Бурятии помогли ему собрать и оформить необходимые документы. После проведения проверки по заявлению приняли положительное решение, после чего Сергей Бушан стал гражданином России.«В торжественной обстановке участник СВО принес присягу и поклялся соблюдать Конституцию и действующее законодательство Российской Федерации, уважать культуру, историю и традиции нашей страны, а также защищать свободу и независимость государства, после чего заместитель министра внутренних дел по Республике Бурятия Евгений Давыдов вручил военнослужащему паспорт гражданина России. Он поблагодарил полицейских за оказанную помощь, оперативность в оформлении необходимых документов и чуткое отношение к лицам, проходящим военную службу в зоне проведения специальной военной операции», - рассказали в МВД.Как отметили в полиции, 41-летний мужчина год назад принял решение подписать контракт с Министерством обороны и встать на защиту законных интересов нашей страны. Военный служит в мотострелковом отделении, успешно выполняет боевые задачи и пользуется авторитетом и уважением у сослуживцев. В настоящее время находится в Бурятии на излечении после ранения.