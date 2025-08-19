Общество 19.08.2025 в 17:51

В Бурятии участник СВО из Молдовы получил гражданство России

Год назад он подписал контракт с Министерством обороны
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии участник СВО из Молдовы получил гражданство России
Фото: МВД Бурятии
В МВД Бурятии вручили российский паспорт участнику специальной военной операции Сергею Бушану. Уроженец Молдовы ранее обратился в миграционное подразделение с заявлением о получении гражданства. Сотрудники УВМ МВД Бурятии помогли ему собрать и оформить необходимые документы. После проведения проверки по заявлению приняли положительное решение, после чего Сергей Бушан стал гражданином России.

«В торжественной обстановке участник СВО принес присягу и поклялся соблюдать Конституцию и действующее законодательство Российской Федерации, уважать культуру, историю и традиции нашей страны, а также защищать свободу и независимость государства, после чего заместитель министра внутренних дел по Республике Бурятия Евгений Давыдов вручил военнослужащему паспорт гражданина России. Он поблагодарил полицейских за оказанную помощь, оперативность в оформлении необходимых документов и чуткое отношение к лицам, проходящим военную службу в зоне проведения специальной военной операции», - рассказали в МВД. 

Как отметили в полиции, 41-летний мужчина год назад принял решение подписать контракт с Министерством обороны и встать на защиту законных интересов нашей страны. Военный служит в мотострелковом отделении, успешно выполняет боевые задачи и пользуется авторитетом и уважением у сослуживцев. В настоящее время находится в Бурятии на излечении после ранения. 
Теги
спецоперация гражданство

Все новости

«Ростелеком» и «Солар» запустили единый инструмент для цифровой защиты клиентов
19.08.2025 в 17:54
В Бурятии участник СВО из Молдовы получил гражданство России
19.08.2025 в 17:51
В лесах Улан-Удэ разрешили собирать грибы и ягоды
19.08.2025 в 17:50
Житель Бурятии лишил пенсионерку заначки, хранившейся в подушке
19.08.2025 в 17:34
В Бурятии мать серьезно травмировала младенца во время сильного укачивания
19.08.2025 в 17:11
В Бурятии началось расследование дела об изнасиловании 12-летней девочки
19.08.2025 в 17:05
«Нам сказали, что это чума»
19.08.2025 в 16:52
Волонтёры из Бурятии ликвидируют последствия взрыва дрона в Курске
19.08.2025 в 16:48
В Бурятии на три дня зарядят дожди
19.08.2025 в 16:41
Объекты ЖКХ в Бурятии готовы к зиме на 85%
19.08.2025 в 16:04
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

Читайте также
В лесах Улан-Удэ разрешили собирать грибы и ягоды
Ранее доступ в лесные массивы был ограничен
19.08.2025 в 17:50
Житель Бурятии лишил пенсионерку заначки, хранившейся в подушке
Деньги женщина копила для покупки оконных стеклопакетов
19.08.2025 в 17:34
Волонтёры из Бурятии ликвидируют последствия взрыва дрона в Курске
Студенты-спасатели разбирают завалы и убираются в помещениях
19.08.2025 в 16:48
В Бурятии на три дня зарядят дожди
А температура воздуха понизится
19.08.2025 в 16:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru