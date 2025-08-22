Общество 22.08.2025 в 10:12
Билеты на поезд Улан-Удэ - Иркутск подорожали за год почти на 20%
Особенно сильно выросли в цене места в купе
Текст: Иван Иванов
Цены на железнодорожные билеты выросли за год в среднем на 20%, выяснили «Известия». Больше всего (на 27%) подорожал проезд в нерегулируемом сегменте — в купе фирменных поездов. При этом регулируемый ФАС плацкарт в фирменных поездах вырос в цене на 20,7%.
Так, например, проезд в купе фирменного поезда дальнего следования в июле 2023 года стоил 543,3 рубля за 100 км пути, в июле 2024 года — 623,7 рубля, а в июле 2025-го — уже 794,8 рубля. Таким образом, рост стоимости проезда в купе в этом году в сравнении с прошлым составил 27,4%. Для сравнения, в прошлом году фирменный купейный билет подорожал на 14,8%.
Из Улан-Удэ до Иркутска теперь можно добраться на поезде в плацкартном вагоне за 1850-2500 рублей, в купе - за 3300-4000 рублей.
Это следует из данных Росстата о средних ценах на ж/д билеты в июле в расчете на 100 км пути, которые проанализировали «Известия». Темпы роста по некоторым билетам почти вдвое опережают те, что были в летний период 2023 и 2024 годов.
Тегижелезная дорога