Общество 22.08.2025 в 10:28
Глава Бурятии осмотрит социальные объекты Кяхтинского района
Алексей Цыденов посетит школу, врачебную амбулаторию и церковь
Текст: Карина Перова
Сегодня, 22 августа, глава Бурятии Алексей Цыденов отправился с рабочей поездкой в Кяхтинский район. Там руководитель региона осмотрит социальные объекты, которые нуждаются в обновлении, а также Кяхтинскую СОШ № 3 после капитального ремонта, врачебную амбулаторию в селе Кудара-Сомон после реорганизации и навестит членов волонтерского штаба «Швейбат».
Кроме того, он осмотрит территорию при церкви Воскресения Христова в городе Кяхта, здесь завершились работы по благоустройству. Запланирована и встреча с фермерами – Алексей Цыденов посетит АПО «Кяхтинское» в селе Ивановка.
«С участием главы республики состоится церемония открытия автомобильной дороги местного значения в Кяхте по улице Батурина после реконструкции и детской площадки по улице Рукавишникова, 83, которая построена по госпрограмме «Дальневосточные дворы». Рабочую поездку традиционно завершит встреча с жителями района», - заключили в пресс-службе правительства республики.
Напомним, ранее глава Бурятии встретился с жителями Прибайкальского района. Также он осмотрел социальные объекты, которым требуется обновление. Алексей Цыденов пообещал отремонтировать мост в селе Кика и Дом культуры в Турке. А также дал поручение профильным министерствам о закупке дополнительной вакуумной машины для района, чтобы решить проблему по вывозу жидких бытовых отходов.
