В Улан-Удэ возле Тропы здоровья обнаружили мертвечину

В Улан-Удэ возле Тропы здоровья, буквально в нескольких метрах от маршрута, обнаружили мешок с останками животного. На страшную находку наткнулись специалисты лесного отдела МБУ «Городское зеленое строительство» во время очередного обхода.

Жителям напомнили, что оставлять трупы животных в лесу недопустимо – подобные случаи требуют обращения в специализированные службы.

«Сейчас медведи уже вышли после зимней спячки, и любые пищевые или биологические отходы могут привлекать диких животных ближе к тропам и местам отдыха», - прокомментировали на предприятии.