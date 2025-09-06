Общество 06.09.2025 в 14:00
В Улан-Удэ загадочно пропала «детская земля»
Дворовые войны в столице Бурятии набирают обороты
Текст: Петр Санжиев
Скандал вокруг того, что частная компания ликвидировала детскую площадку, не утихает. Причем сейчас он серьезно обострился. Но это не единственная проблема одного городского двора. Пока одни ждут свои новые квартиры в строящихся домах, другие категорически протестуют против строительства, которое считают слишком близко расположенным, боятся расширения местного проезда за счет комфорта старых жильцов, негодуют по поводу разрушения инфраструктуры. А ответы местных чиновников порой противоположны. Однако началось все с детской площадки.
Напомним, социальный объект детства, состоявший из множества качелей и каруселей, с давних времен существовал близ дома по ул. Конечной, 1. Ликвидировали его минувшей зимой. Все составные части площадки оказались срезаны строительной компанией и переданы на ответственное хранение местной «управляшке» - «Паритет-Плюс».
Кто продал детство
«Номер один» ранее рассказывал об этой возмутительной истории. Площадка находилась напротив подъездов жилого дома - обычной пятиэтажки советских времен, населенной небогатыми семьями. Как рассказали тогда нашему изданию местные жители, детская площадка близ их дома действовала приблизительно с тех же пор, и ничего не предвещало того, что детский объект однажды попадет под болгарку.
В СССР, когда создавалась площадка, не было никаких частных фирм. Качели и карусели стояли на государственной земле. Но после реформ эта территория вдруг сменила свой статус. Ее продали в частные руки. Сегодня земля принадлежит специализированному застройщику «Байкал-плюс». Некоторое время фирма позволяла детям играть на площадке, но потом снесла ее ради начала строительства.
Является ли текущий собственник земли тем самым первоначальным, который купил участок у государства, неясно. По большому счету это для граждан и неважно.
Люди не могут понять главного - почему государство продало землю, на которой располагался социальный объект детства, в частные руки? Никто же не продал в частные руки землю, на которой в советское время построили какую-нибудь поликлинику или школу искусств. Почему же тогда так распорядились госземлей, отданной в свое время под качели и карусели?
Недавно тему такого отношения к социальному объекту детства подняли перед Следственным комитетом… Причем не перед местным. Этот вопрос из дома по ул. Конечной, 1, поставили перед Следкомом в Москве.
Местная жительница Марина Боркина попросила расследовать обстоятельства и установить того, кто одобрил ту продажу.
- Почему зону детства не выделили в отдельный земельный участок и не передали муниципалам, - поинтересовалась она у силовиков.
Более того, Следственный комитет попросили признать договор продажи земельного участка незаконным и все последующие действия с участком тоже.
Фактически речь идет о том, чтобы инициировать деприватизацию участка земли путем аннулирования договора его купли-продажи. В современной России, к слову, национализация того или иного актива это не такая уж редкая вещь.
- Столько слов о защите детства и нате вам... У нашего президента и так достаточно забот о стране, но, видимо, без него не обойтись, - написала Марина Боркина следкомовцам в Москву.
Люди говорят, что в глубинах проданного участка проходит теплотрасса, и тоже просят внести ясность.
Особый накал положению придает то, что «Байкал-плюс» развернул там очень активное строительство. Высотные дома растут напротив подъездов буквально как по часам. Прямо-таки «китайскими темпами».
Одна из строящихся высоток заняла то место, где ранее находились качели и карусели. Если признают, что в свое время государственную землю с детской площадкой обязаны были передать муниципалам, но продали частнику, то дело ждет интересный поворот. Народ будет требовать, чтобы качели, пребывающие сегодня на ответхранении у «Паритет-Плюс», вернули на прежнее место.
Судя по всему, обращение о проверке купли-продажи госземли спустили в бурятский Следком.
Пока силовики не сообщили, законна ли та продажа.
Спорный проезд
Тем временем «управляшка» «Паритет-Плюс» получила от властей порубочный билет на ликвидацию некоторого количества деревьев. Вот-вот в районе дома по ул. Конечной, 1, ожидается вырубка хороших тополей, что всегда радовали жильцов.
«Управляшка» ссылается на предписание прокуратуры Октябрьского района г. Улан-Удэ. Следует расширить проезд, имеющийся перед подъездами, чтобы он соответствовал противопожарным нормативам. Прокуратура подтвердила нашему изданию, что 9 апреля текущего года директору «управляшки» внесено представление по поводу ширины проезда на придомовой территории.
- Размер проезда уменьшен ввиду нахождения на нем деревьев, - провозгласила районная прокуратура.
«Управляшке» указали принять меры к устранению нарушений. Люди не хотят, чтобы машины стали ездить еще ближе к подъездам, скамейкам. К тому же тополя вдоль подъездов ограждают людей. При вводе новых высоток в эксплуатацию их окна будут смотреть прямо в окна пятиэтажки. Если расширять - пусть отодвигают дальше дальний край. Дошло до того, что возникло требование к Следкому отменить представление райпрокуратуры.
После того как ситуация у дома № 1 получила огласку в «Номер один», там, конечно, произошли некоторые положительные изменения. Так, наведен порядок возле пешеходного перехода через ул. Конечную. Он находится близ поворота с этой улицы во двор данного дома. Люди рассказывали, что большегрузы в свое время – на повороте между улицей и двором дома - повредили крайние звенья дорожного ограждения у «зебры». Затем их кто-то срезал. Жители не могли добиться восстановления звеньев. После публикации все смонтировали. Также у «зебры» появился небольшой светофор.
По словам граждан, неповоротливые большегрузы еще заезжали на тротуар у дома, а также повредили мусорную контейнерную площадку. На площадке теперь нет половины боковой стенки и фронтальной стенки.
Дмитрий Федоров, председатель комитета городского хозяйства администрации г. Улан-Удэ, недавно сообщил «Номер один», что на опасном месте силами МБУ «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ» установлены столбики, ограничивающие выезд автотранспорта на тротуар при повороте.
Очередным шагом должен был стать ремонт разбитой мусорной площадки.
- По вопросу восстановления контейнерной площадки вблизи ул. Конечная, 1, сообщаем, что проработан вопрос с ООО «СЗ Байкал Плюс» о ремонте контейнерной площадки за счет средств застройщика. Работы будут выполнены в срок до 30 сентября 2025 года, - заверял наше издание в июле Андрей Муравьев, руководитель администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ.
Однако позднее Дмитрий Федоров отметил нашему изданию совсем другое: «…по информации управляющей организации ООО «Паритет-Плюс», планируется перенос контейнерной площадки за счет застройщика ООО «СЗ Байкал Плюс». Восстановление указанной контейнерной площадки на текущем месте в настоящее время не планируется».
До жителей дома дошла информация, что перенести мусорную площадку якобы тоже сказала районная прокуратура.
Что за непонятные маневры вокруг мусорки? Есть подозрение, что перенос баков в иное место выгоден «Байкал-плюс» с его стройкой - столбики, которыми защитили тротуар и местных пешеходов, осложнили жизнь большегрузам, и, видимо, пришлось этот вопрос решить.
Есть ли здесь сговор в интересах строительных коммерсантов, точно сказать невозможно, но подозрение родилось.
В ближайшее время будет ясно, намерены ли силовики серьезно взяться за расследование обстоятельств, которые привели к продаже государственной земли с социальным объектом детства в частные руки, за проверку обстоятельств выдачи негосударственным экспертом положительного заключения о строительстве высотных домов и за анализ других поднятых гражданами вопросов.
Люди надеются, что будет прояснен также вопрос о теплотрассе.
