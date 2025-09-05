Общество 05.09.2025 в 15:08
В Бурятии 11 эпилептиков лишили водительских прав
Наличие данного заболевания является препятствием к управлению транспортом
Текст: Карина Перова
В Бурятии по искам прокурора Кабанского района 11 местных жителей, страдающих эпилепсией, лишили водительских прав.
Подчеркивается, что в соответствии с требованиями законодательства наличие данного заболевания является препятствием к управлению транспортом.
«Для обеспечения безопасности участников дорожного движения прокурор района направил в суд исковые заявления о прекращении действия права граждан на управление транспортным средством», - отметили в прокуратуре республики.
Кабанский районный суд требования прокурора удовлетворил.