Жительницу Улан-Удэ заставили ответить за клевету

Недавно в России ужесточили наказание за клевету. Наказание по этой статье довольно серьезное - огромные штрафы, принудительные работы и даже лишение свободы. Однако некоторые жители республики, судя по всему, о нововведениях не знают. И продолжают выяснять отношения в интернет-пространстве, не стесняясь в выражениях. Недавно суд опубликовал решение о ругани в чате. Конфликт разгорелся между тремя женщинами. Две из них являются членами садового некоммерческого товарищества, в то время как третья к нему отношения не имеет, но в чате СНТ почему-то состоит. Именно там барышня неоднократно публиковала, как она говорит, «правду» о председателе. Однако эта правда никому не понравилась и разрешать спор пришлось в суде.В исковом заявлении председатель СНТ Никитина и кассир Лосина указали, что Ковригина оскорбила и оклеветала их в общем чате, насчитывающем 78 участников.В заявлении истцы также указали, что Ковригина ранее уже привлекалась к ответственности за аналогичное правонарушение: в 2017 году ее оштрафовали за клевету в отношении прежнего председателя СНТ и членов правления.«Ответчик не является членом СНТ, но продолжает свои действия и клевещет на правление. В 2024 году выложила целый ряд негативных высказываний, которые, по мнению истцов, являются оскорбительными, порочат их честь и доброе имя. В октябре 2024 года, выходя из зала судебного заседания, Ковригина ударила Лосину по спине тяжелой папкой», - отмечается в материалах дела.В суде ответчица пояснила, что не имела намерения оскорбить или унизить истцов. Она настаивала на том, что распространенная в чате информация является достоверной: Никитина действительно была осуждена по приговору суда, а расходы на юридические услуги, внесенные в смету СНТ, имеют документальное подтверждение. Истцы являются членами правления СНТ, Никитина - председатель СНТ, Лосина - секретарь.«Критика деятельности должностных лиц допустима, при этом не каждая негативная оценка подлежит защите. Изложенная в чате информация является ее личным, субъективным мнением», - заявила на заседании Ковригина.Во время судебного заседания ответчица не оспаривала сам факт публикации дискуссионных высказываний в общем чате СНТ. Однако она настаивала на том, что приведенные истцами выражения вырваны из контекста, что, по ее утверждению, полностью искажает их первоначальный смысл.Вместе с тем совокупность исследованных судом доказательств опровергает эти доводы. Представленные материалы, в частности заключение судебной лингвистической экспертизы, подтверждают, что опубликованные ответчицей высказывания носят оскорбительный характер и умаляют честь, достоинство и деловую репутацию истцов.«Опубликованные Ковригиной высказывания выражены в форме оценочного суждения, мнения или утверждения о фактах», - говорится в материалах.Эксперт в судебном заседании подтвердила выводы проведенного исследования и, отвечая на дополнительные вопросы суда, пояснила, что высказывания ответчицы были адресованы истцам и содержали в их адрес оскорбительные выражения, а также давали негативную оценку их профессиональной деятельности.Суд, в свою очередь, пришел к выводу, что распространенные Ковригиной сведения порочат честь, достоинство и деловую репутацию истцов.«Оспариваемые сведения выражены в обидной форме и противоречат общепринятым нормам нравственности и морали, а также дали возможность членам СНТ обсуждать размещенные сообщения», - отмечается в деле.Каждая из истиц требовала с Ковригиной компенсации морального вреда в размере 300 тыс. рублей за нанесенные оскорбления. Железнодорожный районный суд постановил исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с Ковригиной моральный ущерб и прочие расходы на общую сумму 58 тыс. рублей. В пользу Лосевой в качестве компенсации морального вреда 45 тыс. рублей, судебные расходы по оплате услуг представителя в размере еще 10 тыс. рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины в 3 тыс. рублей, а также судебные расходы по оплате услуг нотариуса 9 тыс. рублей. Всего вышло - 67 080 рублей.Вот так конфликт в чате садового товарищества, начавшийся с публикации «правды» о председателе, привел женщину на скамью подсудимых и обернулся крупными денежными тратами.Это дело в очередной раз демонстрирует, что даже в виртуальном пространстве мессенджеров за оскорбительные высказывания и клевету может наступить реальная ответственность.