Школьников Бурятии хотят избавить от супов

Здоровое питание - основа гармоничного развития любого ребенка. Краеугольным камнем этой системы являются обеды в школьной столовой. Они безопасны, сбалансированы и полностью покрывают энергозатраты, необходимые для учебы, дополнительных занятий и спорта. В рационе сознательно снижено содержание соли и сахара, поскольку их избыток ведет к риску развития ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Роспотребнадзор периодически обновляет меню, но как далеко ведомство готово зайти в этой работе?Народный Хурал во время очередной, весенней сессии рассмотрел разного рода вопросы. Ключевым, как всегда, стал финансовый - поправки в республиканский бюджет текущего года. Казна региона продемонстрировала внушительный рост, но и траты не отставали… На развитие образования и науки добавили аж 1,2 млрд рублей. Часть средств посвятили одному из главных приоритетов учебной системы - организации горячего питания в муниципальных школах. Однако сегодня нас не столько сумма интересует, сколько эффективность ее использования. Ведь в конечном итоге эти деньги превращаются в школьный суп, который дети, как оказалось, далеко не всегда едят.Перед началом учебного года в городской администрации прошло заседание комитета по социальной политике. Власть имеющие обсудили готовность образовательных учреждений к работе и организацию бесплатного горячего питания для учащихся.Анна Батурина, председатель комитета по образованию, поделилась тем, что на сегодняшний день наш город насчитывает 56 муниципальных школ.- В этом учебном году за парты сядут практически 67,5 тыс. детей, - сообщила она. - Причем более 5,6 тысячи из них - первоклассники.Весьма важным аспектом социальной поддержки по-прежнему остается организация бесплатного горячего питания. Данная мера распространяется на всех учеников начальной школы (1 – 4-е классы), а это более 27 тыс. воспитанников.- На эту меру поддержки также могут рассчитывать ученики старших классов, относящиеся к льготным категориям, - дополнительно пояснила Батурина. Таковых сегодня свыше 19 тыс. учащихся.Продолжая доклад, председатель комитета по образованию сообщила, что организацией питания в 44 школах города занимается муниципальное предприятие «Городской комбинат школьного питания», он же ГКШП. В остальных образовательных учреждениях эта функция возложена на частные фирмы.Примечательно, что в ответе на наш редакционный запрос комбинат указал иную цифру, взяв на себя ответственность за обеспечение 55 пищеблоков. Ситуация странная, но допустим то, что она объясняется функционированием сразу нескольких пищеблоков в достаточно больших школах.Анна Батурина также упомянула, что минимальная стоимость школьного питания составляет не менее 90 рублей в день для одного учащегося первой смены (завтрак) и не менее 120 рублей для второй (обед). Практически сразу же после этого прозвучал главный нюанс… Несколько ранее сформирован так называемый «индекс несъедаемости блюд в школьных столовых». На конец прошлого учебного года он составил 18%.Как отметили в Городском комбинате школьного питания, в озвученный показатель входят супы, вторые блюда, напитки и гарниры. Отдельно отходы по супу не отслеживаются, однако из доклада председателя комитета стало ясно - именно это блюдо является их ключевой составляющей.Депутат Улан-Удэнского городского Совета и директор школы № 35 Людмила Пахомова данные о несъедаемости подтвердила.- Несъедаемость по большей части демонстрируют ученики 1-4-х классов. Не потому, что супы невкусные, а потому что дети приходят сытыми, - опираясь на опыт личных наблюдений, констатировала Людмила Пахомова.Как известно на основании опроса учащихся, родителей и педагогов, в школьное меню еще давным-давно были добавлены супы: картофельный с бобовыми, с крупой и рыбными консервами, просто с крупой, просто картофельный, борщ с капустой и опять-таки с картофелем, щи из свежей капусты с весьма популярной картошкой. Клубнеплода нет разве что в рыбацкой ухе из сайры, щах по-уральски, пельменях с бульоном, супе-лапше, а также рассольнике «Ленинградский» и супе «Кудрявый».- В питании детей не используется гипоаллергенное сырье, так как при организации питания детей не допускается включать уксус, горчицу, хрен, перец острый (красный и черный), острые соусы, кетчупы, майонез, кофе натуральный, тонизирующие напитки (в том числе энергетические), - дополнительно рассказали нашему изданию сотрудники комбината. - При наличии детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, разрабатываются рецептуры с использованием безглютеновых продуктов, безмолочных продуктов и без использования продуктов, способных вызвать пищевую аллергию.Тем не менее разнообразие супов, очевидно, есть. Но…- Если дети и едят супы, то в основном только двух видов: борщ и гороховый, - посетовала Людмила Пахомова.Городской комбинат школьного питания вдобавок проинформировал, что средняя цена одной порции супа варьируется от 11 до 30 рублей. Может показаться, что это немного, но если умножить на всех детей... Сотни тысяч рублей в день.- Пищевые отходы передаются в частные подворные хозяйства, согласно договорам передачи, - добавили в ГКШП.Помимо всего прочего, не стоит забывать о том факте, что рост цен на основные продукты питания создает серьезные испытания для работы Комбината школьного питания. Поскольку в условиях удорожания сырья становится экономически затруднительно круглогодично обеспечивать меню свежими овощами и фруктами согласно требуемым объемам и качеству.Пытаясь нащупать решение, которое могло бы изменить ситуацию, власти пошли на отчаянный шаг - эксперимент по замене первых блюд.- В качестве эксперимента мы попробовали заменить в десяти школах первое блюдо альтернативными вариантами. По результатам проделанной работы именно в этих школах индекс несъедаемости упал, - отметила во время заседания председатель комитета по образованию Анна Батурина. - Школы заинтересовались экспериментом, и мы его продолжили, хотя, с точки зрения концепции формирования стратегии здорового питания, это, наверное, не совсем верный подход… Тем не менее данный индекс нас достаточно сильно волнует.Участники дискуссионного совещания обменялись различными точками зрения и обсудили полярные подходы к решению проблемы. Некоторые депутаты, в том числе имеющие собственный родительский опыт, поддержали возможную реализацию инициативы об исключении супов из школьного меню, отметив, что многие воспитанники действительно склонны систематически игнорировать данное блюдо. Для убедительности они указали на успешный опыт других регионов, которые тоже сталкивались с «бойкотированием супов» и попросту от них отказались.Окончательного решения по возникшему вопросу принято так и не было, рецепт идеального компромисса пока не найден.В ответ на аргументы сторонников инициативы заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Валентина Бальжанова заявила, что отказ от супов не соответствует санитарным правилам и требованиям к здоровому питанию.- Озвученный индекс несъедаемости некритический, он будет таковым, если поднимется до 30%, - отметила представитель ведомства. - Позицию по замене супов мы не поддерживаем и будем настаивать на том, чтобы первые блюда у детей в школах были.Логика в этом есть, ведь, насколько известно, в рацион питания школьников должны входить легкоусвояемая пища и продукты, содержащие не только белки, жиры и углеводы, но и незаменимые аминокислоты, витамины, микроэлементы и некоторые жирные кислоты.В конечном итоге участники совещания сошлись на том, что эксперимент по изучению спроса на первое блюдо будет продолжен, а дискуссия возобновлена позже.- Роспотребнадзор настаивает на том, чтобы мы не отказывались от этого блюда. Ну а мы, депутаты, как родители, рассуждаем иначе - «не все дети кушают», - подвел промежуточные итоги председатель комитета по социальной политике Улан-Удэнского горсовета Денис Егоров. - Тем не менее государственная задача стоит, и она диктует, что мы не просто должны кормить детей, а должны делать это правильно.Дискуссия вокруг школьных супов так или иначе вышла далеко за рамки кулинарных вкусов, обнажив системную проблему на стыке образования, здравоохранения и экономики. В сложившейся ситуации продолжение эксперимента дает надежду на разумный компромисс. Поскольку необходимо искать гибкие решения, которые объединят пользу для здоровья и гастрономические предпочтения подрастающего поколения. Ведь даже самые питательные блюда теряют смысл, если их никто не ест.