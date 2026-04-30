Как заменить окна в подъезде?

«В нашем подъезде старые деревянные окна — щели, сквозняк, некоторые не закрываются. Управляющая компания говорит, что денег нет. Как заставить поменять окна?» Мария Ивановна, Улан-Удэ.

Окна в подъезде — это общее имущество дома. Отвечает за их состояние управляющая компания (УК). А деньги на ремонт берутся из ваших же ежемесячных взносов: текущее содержание и капитальный ремонт. Поэтому менять окна УК обязана, но важно понимать, какой именно ремонт требуется.

Если окно разбито, треснуло или не закрывается — это аварийная ситуация. УК должна устранить проблему за 1–3 дня за счёт средств на текущий ремонт. Звоните в аварийную службу и фиксируйте заявку.

Если нужна полная замена оконных блоков — это капитальный ремонт. Деньги на него берутся из фонда капремонта, это дольше.

Как добиться замены окон

1. Соберите доказательства. Сфотографируйте все щели, трещины, рассохшиеся рамы. Запишите номера подъездов и этажей.

2. Составьте коллективное обращение, напишите заявление на имя руководителя УК. В тексте требуйте: провести осмотр подъезда, составить акт фиксации недостатков и дефектную ведомость, подготовить смету на замену окон.

3. Напишите заявление в двух экземплярах. На своём экземпляре попросите поставить отметку о приёме — входящий номер, дату, подпись.

4. Если денег в фонде капремонта недостаточно, УК обязана созвать общее собрание жильцов. На нём собственники утверждают, какие работы делать, по какой смете и откуда взять деньги. Например, добавить взносы или перенести другие работы.

Если УК не реагирует, обратитесь в Государственную жилищную инспекцию. Напишите подробную жалобу, приложите копию заявления в УК и фотографии. Если и это не помогло — обращайтесь в суд. Практика показывает: если окна реально требуют замены, суд встаёт на сторону жильцов.