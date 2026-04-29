Происшествия 29.04.2026 в 18:13

Пенсионерка из Улан-Удэ получила 250 тысяч рублей за перелом на нечищеной дороге

74-летняя женщина почти месяц провела в больнице и перенесла операцию после падения на гололёде между домами на Воровского
Текст: Станислав Сергеев
Верховный суд Бурятии оставил в силе решение о взыскании с комитета городского хозяйства Улан-Удэ 250 тысяч рублей компенсации морального вреда и 21 тысячи рублей убытков в пользу пенсионерки, которая 16 декабря 2024 года поскользнулась на льду и получила тяжёлую травму.

Женщина шла по улице между домами №112 и №114 по улице Воровского. В районе трансформаторной подстанции она наступила на гололёд, упала и сломала шейку бедра. Прохожий помог ей подняться, вызвали скорую. Пенсионерку госпитализировали, 23 декабря прооперировали. В больнице она провела почти месяц.

Суд установил: участок дороги, где упала женщина, относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена. Но это не значит, что за него никто не отвечает. Комитет городского хозяйства как раз и должен был включить этот проезд в муниципальное задание на уборку и посыпку противогололёдными средствами. Не сделал - и женщина пострадала. Других ответчиков - администрацию города, комбинат по благоустройству и энергетиков - суд признал непричастными.

Экспертиза подтвердила, что травма причинила средней тяжести вред здоровью. Врачи также зафиксировали, что женщина испытывала сильную боль, после операции у неё развились осложнения. Пенсионерка призналась, что теперь боится выходить на улицу одна - сковывает страх снова упасть.

Комитет пытался оспорить решение: доказывал, что обязанности содержать именно этот участок у него нет, а сама женщина проявила неосторожность. Но суд доводы отклонил. Вина ответчика доказана, а размер компенсации сочли разумным и справедливым. Апелляцию отклонили. Решение вступило в силу.

Фото: «Номер один»

Теги
суд

Все новости

Пенсионерка из Улан-Удэ получила 250 тысяч рублей за перелом на нечищеной дороге
29.04.2026 в 18:13
Организатор финансовой пирамиды обманул 4 тысячи пайщиков из Приангарья и Бурятии
29.04.2026 в 17:10
На Ольхоне закрылась единственная почта
29.04.2026 в 17:00
У Центрального рынка в Улан-Удэ открыли обе полосы
29.04.2026 в 16:04
«Мошенница» из Бурятии сама оказалась жертвой
29.04.2026 в 16:00
В Бурятии выплатят компенсации семьям горняков, погибших при сходе лавины
29.04.2026 в 15:48
В Бурятии продлили запрет на посещение горы Мунку-Сардык
29.04.2026 в 15:15
У жителя Бурятии нашли мини-склад оружия и боеприпасов
29.04.2026 в 15:07
Чистые берега
29.04.2026 в 15:00
В Улан-Удэ почти на три недели введут режим тишины на земляные работы
29.04.2026 в 14:50
ЗУРХАЙ
с 29 апреля по 5 мая

Читайте также
«Мошенница» из Бурятии сама оказалась жертвой
Женщины «вытянула» из доверчивой гражданки почти полтора миллиона рублей, думая, что помогает ей заработать
29.04.2026 в 16:00
«Она не так на него посмотрела»
Ревнивая жена получила 12 лет за убийство девушки-сироты
29.04.2026 в 13:53
Пожар в Закаменском районе Бурятии выходит из-под контроля
Площадь возгорания за сутки выросла в 5 раз
29.04.2026 в 09:45
В Бурятии установили личности рабочих рудника, которых накрыла лавина
Самый младший из них – 2007 года рождения
28.04.2026 в 16:52
