Пенсионерка из Улан-Удэ получила 250 тысяч рублей за перелом на нечищеной дороге

Верховный суд Бурятии оставил в силе решение о взыскании с комитета городского хозяйства Улан-Удэ 250 тысяч рублей компенсации морального вреда и 21 тысячи рублей убытков в пользу пенсионерки, которая 16 декабря 2024 года поскользнулась на льду и получила тяжёлую травму.Женщина шла по улице между домами №112 и №114 по улице Воровского. В районе трансформаторной подстанции она наступила на гололёд, упала и сломала шейку бедра. Прохожий помог ей подняться, вызвали скорую. Пенсионерку госпитализировали, 23 декабря прооперировали. В больнице она провела почти месяц.Суд установил: участок дороги, где упала женщина, относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена. Но это не значит, что за него никто не отвечает. Комитет городского хозяйства как раз и должен был включить этот проезд в муниципальное задание на уборку и посыпку противогололёдными средствами. Не сделал - и женщина пострадала. Других ответчиков - администрацию города, комбинат по благоустройству и энергетиков - суд признал непричастными.Экспертиза подтвердила, что травма причинила средней тяжести вред здоровью. Врачи также зафиксировали, что женщина испытывала сильную боль, после операции у неё развились осложнения. Пенсионерка призналась, что теперь боится выходить на улицу одна - сковывает страх снова упасть.Комитет пытался оспорить решение: доказывал, что обязанности содержать именно этот участок у него нет, а сама женщина проявила неосторожность. Но суд доводы отклонил. Вина ответчика доказана, а размер компенсации сочли разумным и справедливым. Апелляцию отклонили. Решение вступило в силу.Фото: «Номер один»