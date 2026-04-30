Десятки жителей Бурятии стали жертвами недобросовестного мебельщика

В Улан-Удэ разгорается скандал вокруг одной из мебельных фабрик. Люди сделали заказы еще несколько месяцев назад, внесли полную предоплату, но не могут дождаться ни мебели, ни возврата денег. Самые отчаявшиеся уже обратились в Роспотребнадзор. Владелец фабрики при этом с «радаров» не пропадает и обещает все исправить. Но стоит ли верить обещаниям бизнесмена, разбирался «Номер один».Десятки обманутых людей нашли друг друга в соцсетях и готовятся подавать коллективный иск в суд. Всех их объединяет одна проблема – они заказали мебель на производстве у одного и того же производителя, заплатили, а шкафов, кроватей и кухонь не дождались.«Заказала кухню в январе — до сих пор ничего нет. Сейчас апрель, но выполненной работы нет и, похоже, не будет. Продавец кормит «завтраками», располагает к себе. Слушала до последнего. Теперь ясно: ни кухни, ни денег не видать. Берегитесь, не повторяйте мою ошибку».«Самый недобросовестный человек, которого я встречал. Постоянно врет и ничего не делает, вечно у него какие-то проблемы, и всегда, по его мнению, он прав, и мы должны входить в его положение. За три месяца ничего не сделал и не поставил. Отказались, обязался вернуть деньги, и с ними такая же проблема. То денег нет, то завтра все скинет, то еще что-нибудь. Наживается на вранье и доверчивых людях. Никому не советую тут что-то брать и заказывать».«Обратились в компанию за изготовлением и установкой мебели. Договор заключили 11 декабря 2025 года, внесли предоплату в размере 180 000 рублей. По условиям договора мебель должны были установить в феврале 2026 года, но обязательства не выполнены. 2 марта 2026 года договор расторгли, однако деньги не возвращают из-за заблокированного счета компании. Сотрудники компании выдали расписку с обязательством вернуть деньги в течение семи дней. Но средства так и не поступили».«Взял деньги и все на этом. Ни проекта, ни кухни нет. По истечении срока договор расторгли, но деньги не вернул. Вечные отговорки, обещания и переносы».«Не заказывайте тут мебель. Недобросовестный человек. Берет полную предоплату. Но мебели нет и деньги не возвращает. Вечные обещания уже сколько месяцев. Меняет названия магазинов. Раньше был Mits, потом стал «Годли». Теперь новое название. Меняет адреса. Ищем пострадавших, пишите заявление в полицию. Два заявления на него уже написаны», - жалуются клиенты мебельной фабрики.Таких гневных отзывов очень много. Потери исчисляются десятками и сотнями тысяч рублей. Эти истории не просто распространенная проблема, а четко отлаженная схема. И наш «герой» не просто горе-предприниматель, а человек, который превратил обещания в инструмент для растягивания времени и ухода от ответственности.Жительница Улан-Удэ Людмила рассказала «Номер один», что в январе заказала кухню. Согласно договору, срок изготовления составляет 30 рабочих дней. 2 марта кухня должны была быть готова. Однако порадовать себя и семью новой кухней женщина не смогла.- За это время мне так и не был оформлен и предоставлен визуальный проект кухни — ни в виде чертежа, ни в виде 3D‑визуализации, ни в виде цветовой схемы: я так и не увидела, как именно кухня будет выглядеть. Ездила в цех, где мы вместе на компьютере как бы делали проект: он набрасывал линии, элементы, но сама программа не поддерживала выбор цвета, не было рабочего визуального макета. В итоге я получила схему только на глаз, без цветов и точных раскладок.Сначала уверял, что со мной должен работать дизайнер, но, мол, он лежит в больнице. Когда прошло несколько недель, а я вновь настаивала, чтобы проект кухни был оформлен и согласован, дизайнер из наших разговоров просто исчез, и никаких документов и визуального проекта ко мне так и не поступило.После моих почти ежедневных звонков начались постоянные отговорки: то он будто отравился, то едет за петлями, то вдруг где‑то застрял. Каждый раз уверял, что перезвонит, но на деле перезванивала почти всегда я. Связь шла исключительно по моей инициативе, ответов по срокам, готовности проекта и самой работе практически не было.Оплату при этом внесли полностью. Договор был заключен на сумму 146 000 рублей, но он нам сделал якобы скидку за то, что мы сразу перевели деньги на счет.В последнее время объяснял задержки тем, что работает один монтажник и он не может найти хороших рабочих. На вопрос, почему так долго, рассказал, что рабочий разбил фуру и он даже написал заявление в полицию. При этом предлагал мне показать это заявление как доказательство, будто это объясняло длительную задержку выполнения моего заказа, - делится горожанка горьким опытом.Другая улан-удэнка Лидия заказывала у бизнесмена двухспальную кровать. Заказ Лидия получила, но возникла другая проблема: сломался подъемный механизм. Кровать находится на гарантии.- Я дозвонилась до директора, он обещал решить, но потом на звонки и сообщения в мессенджерах отвечать перестал, - говорит заказчица.Все это похоже на обман. В основе схемы лежит простая, но эффективная уловка: никогда не говорить «нет». Если напрямую отказаться возвращать деньги, клиент сразу пойдет в суд. Гораздо выгоднее имитировать бурную деятельность и давать «честное слово», что все вот-вот решится. Эта тактика преследует несколько целей.Например, так можно усыпить бдительность: пострадавшие верят, что проблема временная, и откладывают активные действия. Также можно создать иллюзию «гражданско-правовых отношений», а это ключевой момент для последующей защиты в суде. Предприниматель всегда может заявить, что у него не было умысла украсть, а просто не сложилось, мол, бизнес есть бизнес.Также отговорки помогают затянуть время.Подобные истории уже происходили в других регионах. В Нижегородской области 32-летняя предпринимательница похитила у 41 клиента 7,7 млн рублей, поставляя лишь часть мебели низкого качества.В Усолье-Сибирском директора мебельного салона осудили за 15 эпизодов мошенничества с «кухнями-призраками».В Санкт-Петербурге мебельщик собрал с людей более 3 млн рублей и исчез, а когда его нашли, заявил: «Нет возможности, времена тяжелые, хватает только пожить, поесть». При этом он не бедствовал.Что интересно, предприниматель продолжает принимать новые заказы. Наша редакция связалась с бизнесменом под видом обычного покупателя. Мы сказали, что хотим заказать кухню небольшого размера. Директор компании ответил, что специалист может выехать на замеры в удобное для нас время, а срок изготовления составит примерно пять недель. Однако, как мы уже сообщили выше, изготовление затягивается на месяцы.Затем, когда мы позвонили бизнесмену с вопросом, когда он отдаст людям заказанную мебель или вернет деньги, он сказал, что «упорно работает, просто были внутренние проблемы с сотрудниками». По его словам, он намерен решить все мирно. Однако реальность говорит о другом.Что же в такой ситуации делать заказчикам и как им вернуть свои деньги?В этой ситуации ваш главный враг — время. Не поддавайтесь на уговоры, действуйте по четкому плану.- Для начала нужно найти договор и чеки об оплате. Хорошо бы взять у банка выписку о переводе средств. Далее необходимо направить продавцу заказным письмом с уведомлением письменную претензию. У предпринимателя будет десять дней для добровольного удовлетворения требований. Если деньги не возвращают, в таком случае следует обратиться в Роспотребнадзор. Обращение можно подать онлайн, и специалисты помогут составить иск в суд, а часто и сами выступают в процессе для дачи заключения по делу. Далее готовим иск в суд. В исковом заявлении вы можете потребовать: сумму предоплаты, неустойку (пеню), компенсацию морального вреда и штраф в размере 50% от присужденной суммы. Пени составляют 3% за каждый день просрочки договора. В итоге, если предприниматель добровольно не вернет деньги, по суду он должен будет выплатить в три раза больше, - объясняет юрист Владимир Дашиев.В Управлении Роспотребнадзора по Республике Бурятия нам сообщили, что на предпринимателя поступили обращения уже от девяти граждан.- Требования трех потребителей удовлетворены в добровольном порядке путем возмещения денежных средств, двум потребителям подготовлены исковые заявления, которые находятся на рассмотрении в суде.На сегодняшний момент на рассмотрении в Управлении Роспотребнадзора по Республике Бурятия находятся три обращения потребителей, поступившие в апреле. Со стороны Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия по обращениям принимаются меры по досудебному урегулированию спорных ситуаций. В случае необходимости потребителям будет оказана помощь в судебной защите их нарушенных прав, - отмечают в ведомстве.История с затягиванием сроков и кормлением «завтраками» это не просто халатность, а часто продуманная схема. Она ломает привычный нам шаблон, когда бизнесмен берет деньги и скрывается. Этот — всегда на связи, «в доступе» и полон раскаяния. Но результат тот же: ни мебели, ни денег. Не дайте вежливым обещаниям и демонстрации «профессионализма» в начале работы лишить вас решимости. Переходите к активным действиям как можно быстрее — это единственный способ вернуть свои деньги и наказать недобросовестного предпринимателя.