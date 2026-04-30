Зурхай на четверг, 30 апреля

14-й лунный день
A- A+
Текст: Алена Викулина
Первый день Дуйнхор хурала

Благоприятно: для родившихся в годы Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния», связанный с приумножением детей, вывешивать хий морин – флажок «Конь удачи» людям года Курицы, Коровы и Змеи, принимать монашеские обеты, создавать новую семью, торговать, покупать и продавать скот, совершать меновую торговлю, начинать строительство дома, мандалы, совершать омовение и властные действия.

Неблагоприятно: для родившихся в годы Коровы, Дракона, Овцы, Собаки; обучаться и обучать, становиться друзьями (составлять договор), начинать судебные тяжбы.

Стрижка волос: к увеличению материального блага.

Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на восток).

Фото: Номер один
Теги
зурхай

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru