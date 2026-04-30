Зурхай на четверг, 30 апреля

Первый день Дуйнхор хуралаБлагоприятно: для родившихся в годы Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния», связанный с приумножением детей, вывешивать хий морин – флажок «Конь удачи» людям года Курицы, Коровы и Змеи, принимать монашеские обеты, создавать новую семью, торговать, покупать и продавать скот, совершать меновую торговлю, начинать строительство дома, мандалы, совершать омовение и властные действия.Неблагоприятно: для родившихся в годы Коровы, Дракона, Овцы, Собаки; обучаться и обучать, становиться друзьями (составлять договор), начинать судебные тяжбы.Стрижка волос: к увеличению материального блага.Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на восток).Фото: Номер один