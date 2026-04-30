Общество 30.04.2026 в 06:02
Зурхай на четверг, 30 апреля
14-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Первый день Дуйнхор хурала
Благоприятно: для родившихся в годы Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния», связанный с приумножением детей, вывешивать хий морин – флажок «Конь удачи» людям года Курицы, Коровы и Змеи, принимать монашеские обеты, создавать новую семью, торговать, покупать и продавать скот, совершать меновую торговлю, начинать строительство дома, мандалы, совершать омовение и властные действия.
Неблагоприятно: для родившихся в годы Коровы, Дракона, Овцы, Собаки; обучаться и обучать, становиться друзьями (составлять договор), начинать судебные тяжбы.
Стрижка волос: к увеличению материального блага.
Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на восток).
Фото: Номер один
Благоприятно: для родившихся в годы Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния», связанный с приумножением детей, вывешивать хий морин – флажок «Конь удачи» людям года Курицы, Коровы и Змеи, принимать монашеские обеты, создавать новую семью, торговать, покупать и продавать скот, совершать меновую торговлю, начинать строительство дома, мандалы, совершать омовение и властные действия.
Неблагоприятно: для родившихся в годы Коровы, Дракона, Овцы, Собаки; обучаться и обучать, становиться друзьями (составлять договор), начинать судебные тяжбы.
Стрижка волос: к увеличению материального блага.
Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на восток).
Фото: Номер один
