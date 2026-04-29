Жительницу Улан-Удэ отрезали от собственного дома из-за ошибочных торгов

Жительница Улан-Удэ, её муж-участник СВО и двое несовершеннолетних детей несколько месяцев не могли попасть на собственный земельный участок и в жилой дом - единственный проезд перекрыл новый сосед, купивший соседнюю землю на торгах. Верховный суд Бурятии признал торги и договор купли-продажи недействительными и вернул всё, как было.Всё началось с того, что у дачного некоммерческого товарищества возникла налоговая задолженность. Судебный пристав в рамках исполнительного производства обратил взыскание на земельный участок общего пользования, который принадлежал товариществу. В апреле 2024 года участок выставили на торги, его купила коммерческая фирма за 1 073 076 рублей. Новый собственник сразу же установил забор.Проблема оказалась в том, что через этот проданный участок проходила единственная дорога к дому женщины. Земля общего пользования была необходимой для доступа к её частному владению - альтернативного пути не существовало. Более того, на участке проложены линии электропередачи и водопровод.Женщина обратилась в суд - и выиграла. Судебная землеустроительная экспертиза подтвердила: другой проезд к её участку возможен только через край оврага с нестабильным грунтом, что потребует несоизмеримых финансовых затрат на подпорные стенки и перенос коммуникаций. Установить сервитут (право ограниченного пользования чужим участком) стало невозможно: это сделало бы использование участка новым владельцем по целевому назначению практически невозможным.Кроме того, заочное решение суда, на основании которого вообще были проведены торги, позже отменили. Верховный суд признал, что земля общего пользования не могла быть предметом взыскания. Торги и договор купли-продажи отменили, стороны вернули в первоначальное положение. Нового владельца обязали вернуть участок, а товарищество - восстановить право собственности. Организатору торгов предстоит вернуть покупателю 83 561 рубль (разницу между суммой сделки и уже возвращёнными средствами). Организатор торгов, сам покупатель и товарищество выплатят женщине по тысяче рублей судебных расходов.Фото: «Номер один»