Общество 26.05.2026 в 15:57

В Бурятии менеджер банка спасла накопления 63-летней пенсионерки

Женщина чуть не подарила аферистам 600 тысяч рублей
Текст: Карина Перова
Фото: МВД по Бурятии

Накануне в Селенгинском районе Бурятии главный менеджер одного из банков Елена Искандирова предотвратила хищение 600 тысяч рублей у 63-летней женщины.

Взволнованная пенсионерка намеревалась снять эту крупную сумму со счета и беспрерывно вела телефонные переговоры, следуя инструкциям звонившего. Сотрудница банка заподозрила признаки дистанционного мошенничества и уведомила дежурную часть полиции.

Прибывшие правоохранители убедили женщину воздержаться от финансовых операций. Полицейские детально рассказали ей о распространенных схемах обмана, которые используют аферисты. После такой профилактической беседы пенсионерка отказалась от перевода денег.

Врио начальника ОМВД России по Селенгинскому району Жаргал Самбуев выразил признательность Елене Искандировой за бдительность, вручив благодарственное письмо и сладкий презент.

 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
