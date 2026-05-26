Проект «дальневосточного» пассажирского самолёта переформатировали на грузовой

Проект турбовинтового регионального самолета ТВРС-44 «Ладога» приостановлен, а весь научно-технический задел по нему будет передан Министерству обороны РФ. Об этом сообщил главный конструктор самолетов транспортной категории АО «Уральский завод гражданской авиации» Сергей Меренков на конференции по авиационному обеспечению Арктической зоны, Сибири и Дальнего Востока, сообщает «Интерфакс».

В конце 2025 года на заводе собрали первую опытную «Ладогу». По данным пресс-службы, специалисты соединили фюзеляж, крылья и хвост, а также установили шасси и двигатели. Сейчас на самолет монтируют остальные системы и оборудование, а также проверяют их работу.

В пресс-службе УЗГА сообщили, что с учетом высокой степени готовности самолета Ил-114-300 и ограниченного объема рынка подобных машин прорабатывается возможность изменения облика «Ладоги» и создания лишь грузовой версии. «Ладога» — российский региональный самолет, который разрабатывают с 2018 года как аналог Ан-24, Ан-26 и Як-40. Параллельно УЗГА ведет разработку самолета «Байкал».

В 2019 году УЗГА начал разработку легкомоторного самолета «Байкал», который должен был заменить Ан-2. Позднее вице-премьер Юрий Трутнев заявил о закрытии проекта, однако Минпромторг опроверг эту информацию. После этого Трутнев сообщил о планах создать консорциум для возобновления работы над проектом.

УЗГА является основным резидентом особой экономической зоны «Титановая долина» на Уктусе. Предприятие занимается разработкой, испытаниями и производством авиатехники, включая самолеты ЛМС-901 «Байкал» и ТВРС-44 «Ладога», а также комплектующих для гражданской авиации.

