Общество 23.09.2025 в 17:37

В Бурятии перестали заказывать «праворульки» мощностью выше 160 лошадиных сил

Покупатели опасаются не успеть получить подержанные автомобили до повышения утильсбора
Текст: Иван Иванов
В Бурятии перестали заказывать «праворульки» мощностью выше 160 лошадиных сил
Фото: архив «Номер один»

Как известно, многие покупатели заказали подержанные автомобили в Китае и Японии ещё до публикации проекта о росте утильсбора с 1 ноября. Теперь они опасаются, что машины не успеют пройти таможню до введения новых правил. В этом случае сумма доплаты может оказаться сравнимой со стоимостью автомобиля.

Как сообщает портал «Альта-Софт» в Иркутске Михаил заказал Nissan Serena за 1,25 млн рублей, но по новым ставкам сбор почти равен цене самой машины.

Массовые обращения и перегрузка таможни

Национальный автомобильный союз сообщил о «тысячах писем» от автовладельцев, которые не успевают ввезти машины. Люди пишут, что не выдержат финансовой нагрузки: ипотека, кредиты, дети — и ещё миллион сверху за утильсбор.

ФТС отмечает резкий рост импорта: на Дальнем Востоке оформление автомобилей увеличилось в 5,2 раза, ежедневно выпускается до 300 машин. Таможня увеличила смены и направила дополнительных сотрудников, но прогноз на конец года — до 70 тыс. оформленных авто, что в четыре раза больше уровня 2024-го.

Почему «физики» платят больше

Разница в подходе к расчетам для физических и юридических лиц усугубляет ситуацию. Для компаний пошлина на новые машины составляет 15% стоимости, а для граждан — 48–54% плюс минимум в евро за куб. см двигателя. Ранее балансировало то, что у юрлиц был высокий утильсбор, а у физлиц — высокая пошлина. Теперь же россиянам придётся платить и то, и другое.

Например, Toyota Camry 2,5 л сейчас обходится физлицу в 1,375 млн руб., а юрлицу — 2,88 млн. С ноября при новых правилах физлицо заплатит уже 3,33 млн руб., что почти на миллион больше, чем компания.

В результате ввоз машин мощностью больше 160 л.с. в страну может полностью прекратиться.

«С прошлой недели мы перестали брать заказы на санкционные автомобили из Японии, попадающие под новый утильсбор, потому-что нет времени. С Китая и Кореи ещё будем брать, но в течение лишь нескольких дней. Потому-что не хотим рисковать. Спрос вырос, огромные объёмы выкупаются в Корее и Китае и весь этот объём будет скоро стоять на границе и есть опасения, что таможенные органы не успеют обработать его до повышения утильсбора», - сообщил «Номер один» директор улан-удэнской компании «АВТО БП» Дмитрий Парамонов.

