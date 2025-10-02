В Улан-Удэ маршрутчики массово отказываются от приема карт

Жители Бурятии, привыкшие к прелестям рыночной экономики с удобными расчетами по мановению банковской карточки или через смартфон, начали сталкиваться с отказами в перевозке. Водители возвращают терминалы банкам и переходят на наличные, которых народ сегодня с собой берет мало, привыкнув к пластиковым кредиткам.- Почему, когда вышел закон о применении терминала в маршрутках, они еще были в автобусах, а сейчас совсем их убрали, только наличные или перевод. Как ездить теперь, если карты кредитные в основном, с них перевод нельзя делать, поскольку проценты просто огромные? - жалуются улан-удэнцы в социальных сетях.Исчезновение терминалов – это не единичные случаи, а общая тенденция. По данным городской администрации, в 2024 году только 54% автобусов частных перевозчиков имели терминалы, причем треть из них поддерживала только оплату через QR-код. Власти рассчитывали, что оснащенность вырастет за счет самих перевозчиков, однако результат оказался противоположным. К 2025 году количество терминалов продолжило снижаться.Оказалось, что решение о приеме безналичных платежей полностью зависит от водителя, который является индивидуальным предпринимателем, и оно носит для него сугубо добровольный характер.- Фискальный накопитель за год подорожал до 12,5 тыс. рублей на 13 месяцев, плюс обслуживание, кроме того, пассажиры активно начали картами расплачиваться, а я с каждой транзакции за эквайринг банку должен 2% оплатить, поэтому для меня это стало невыгодным. Когда закончился срок действия фискального накопителя, я перестал принимать безналичные, - говорит водитель частного маршрута Баир.По его словам, федеральный закон он не нарушает, поскольку народ возит за наличные и выдает кассовый чек. Это означает, что у налоговой службы к нему претензий быть не может - кассовый аппарат у него в наличии. При этом арендованный терминал для приема карт он вернул банку. Так же поступают и его коллеги. Люди не хотят, как они говорят, на пустом месте «кормить банки с их эквайрингом».Водители частных маршруток столкнулись за последние годы с серьезным ростом издержек. За пять лет автобусы подорожали минимум в три раза, как и запчасти, и обслуживание, растет в цене топливо, и желание сократить издержки в мэрии города понимают. Об этом в частной беседе рассказал один из сотрудников администрации.- Их (водителей. - Прим. ред.) необходимо удерживать любой ценой на линиях, особенно отдаленных и малорентабельных. Потому что муниципального подвижного состава на все линии не хватает, заменить частников просто некем и нечем. Поэтому принимают только наличные - и пусть. Лишь бы народ перевозили, - говорит он.По данным мэрии, с 2020 года частные перевозчики прекратили обслуживание десяти городских маршрутов, таких как № 4, 23, 25, 28, 29, 30, 51, 54, 64 и 92. Существенно снизился выпуск подвижного состава по маршрутам № 19, 21, 33, 44, 46, 55, 57, 77 и 100, обслуживаемых частными перевозчиками.В 2025 году выпуск автобусов малого класса частными перевозчиками снизился на 340 единиц. Отток водителей связан с нерентабельностью пассажироперевозок, более высокими зарплатами и меньшей ответственностью в других секторах промышленности.Однако в отказе от приема кредитных карт улан-удэнский экономист Анатолий Масловский видит лишь позитив: «Это решение водителей на самом деле очень полезно для улан-удэнцев. Ведь когда вы в толчее автобуса передаете свою кредитную карту водителю, то за этот промежуток данные карты можно сфотографировать. И эти данные могут появиться потом на черном рынке хакеров, которые попытаются в дальнейшем снять у вас эти кредитные деньги. Поэтому свою карту и данные я никому не передаю. Кроме того, сейчас наступило такое мрачное время для нас, что компьютерные сбои и ограничения связи будут только нарастать, и вы в какой-то момент можете на время оказаться просто с куском пластика в кармане. Это страшно. Поэтому всегда имейте наличные».Экономист также отметил, что наличные платежи удобны, поскольку стоимость проезда в 40 рублей – это круглая сумма, и пассажирам не нужно возить с собой много мелочи.