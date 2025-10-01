Общество 01.10.2025 в 15:59

В Бурятии осудят бывшего и. о. главы Закаменска за «сиротские дома»

С его руки людей обеспечили помещениями, непригодными для проживания
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии осудят бывшего и. о. главы Закаменска за «сиротские дома»
Фото: СУ СКР по Бурятии

В Бурятии предстанет перед судом бывший и. о. главы администрации Закаменска. Его обвиняют в превышении полномочий и нарушении жилищных прав детей-сирот. В Джидинском межрайонном следственном отделе СУ СКР по РБ завершили расследование уголовного дела.

В 2017 году в Закаменске предприниматель в рамках госконтрактов возвел два многоквартирных дома с 8 жилыми помещениями на общую сумму почти 5,8 млн рублей. Однако стройка велась с нарушениями норм: для фундамента использовался бетон не соответствующей проекту марки, у него отсутствовала гидроизоляция и теплозащита; в стенах было много глубоких трещин, в шифере – сквозных отверстий. Также в жилых помещениях не обеспечили нормативный уровень теплозащиты.

Но и. о. главы города при решении вопроса о вводе этих объектов в эксплуатацию просто ограничился их формальным визуальным осмотром.

«После он подписал соответствующие документы, на основании которых дома приобрели в государственную собственность и передали детям-сиротам. Но так как жилые помещения не отвечали установленным санитарным и техническим нормам, их признали непригодными для проживания», - рассказали в СУ СКР по Бурятии.

Преступление в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ. Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направили в Закаменский районный суд для рассмотрения по существу.

Все новости

В Бурятии глава Еравнинского района уходит на СВО
01.10.2025 в 16:12
В Бурятии осудят бывшего и. о. главы Закаменска за «сиротские дома»
01.10.2025 в 15:59
В Бурятии похитили два трактора
01.10.2025 в 15:42
Житель Бурятии покоряет Китай своей колбасой
01.10.2025 в 15:20
В Бурятии выпустили коллекционные монеты в честь юбилея Тункинского нацпарка
01.10.2025 в 14:55
Вороватые энергетики брали деньги мимо кассы
01.10.2025 в 14:48
В Бурятии стоимость товаров на маркетплейсах подорожает
01.10.2025 в 14:38
В Бурятии школьница осталась без телефона после поездки на автобусе
01.10.2025 в 13:37
В Улан-Удэ школьник застрял между бетонными блоками
01.10.2025 в 13:14
«Подкараулю и отомщу»
01.10.2025 в 13:09
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

Читайте также
В Бурятии глава Еравнинского района уходит на СВО
Обязанности главы будет исполнять его заместитель
01.10.2025 в 16:12
Житель Бурятии покоряет Китай своей колбасой
Александр Герасимов поделился опытом со специалистами Поднебесной
01.10.2025 в 15:20
В Бурятии выпустили коллекционные монеты в честь юбилея Тункинского нацпарка
Учреждению в следующем году «стукнет» 35 лет
01.10.2025 в 14:55
Вороватые энергетики брали деньги мимо кассы
Сотрудники «Иркутскэнерго» «прощали» долги потребителям  за мзду  
01.10.2025 в 14:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru