В Бурятии осудят бывшего и. о. главы Закаменска за «сиротские дома»

В Бурятии предстанет перед судом бывший и. о. главы администрации Закаменска. Его обвиняют в превышении полномочий и нарушении жилищных прав детей-сирот. В Джидинском межрайонном следственном отделе СУ СКР по РБ завершили расследование уголовного дела.

В 2017 году в Закаменске предприниматель в рамках госконтрактов возвел два многоквартирных дома с 8 жилыми помещениями на общую сумму почти 5,8 млн рублей. Однако стройка велась с нарушениями норм: для фундамента использовался бетон не соответствующей проекту марки, у него отсутствовала гидроизоляция и теплозащита; в стенах было много глубоких трещин, в шифере – сквозных отверстий. Также в жилых помещениях не обеспечили нормативный уровень теплозащиты.

Но и. о. главы города при решении вопроса о вводе этих объектов в эксплуатацию просто ограничился их формальным визуальным осмотром.

«После он подписал соответствующие документы, на основании которых дома приобрели в государственную собственность и передали детям-сиротам. Но так как жилые помещения не отвечали установленным санитарным и техническим нормам, их признали непригодными для проживания», - рассказали в СУ СКР по Бурятии.

Преступление в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ. Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направили в Закаменский районный суд для рассмотрения по существу.