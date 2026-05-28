Жителям Бурятии продают подозрительные саженцы

В Бурятии сотрудник территориального управления Россельхознадзора выявил продажу незарегистрированных сортов саженцев. Проверки проводились в отношении индивидуальных предпринимателей Рудая Н.И., Иванова А.Ф. и физического лица, реализующие саженцы плодово-ягодных культур питомников «Сады Сибири», «Агроном 03» и «Тохойские саженцы».

Выяснилось, что саженцы яблони сортов «Первый салют», «Осеннее низкорослое», «Подарок осени», «Радоница», «Кандиль багряный», «Сибирское золото» не включены в государственный реестр сортов и гибридов, допущенных к использованию.

Также на этикетках не было обязательных сведений о наименовании и адресе организации-производителя, номере партии и категории посадочного материала. Недостоверную маркировку обнаружили на 29 сортах яблони и 6 сортах груши, включая такие распространенные наименования, как «Жигулевское», «Уральское наливное», «Антоновка», «Красуля», «Дюймовочка» и др.

«По результатам наблюдений направлено 3 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области семеноводства», - отметили в надзорном ведомстве.