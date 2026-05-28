Общество 28.05.2026 в 13:28

На вентиляторах «Росатома» «накрутили» 64 миллиона рублей

В Забайкалье возбуждено уголовное дело о хищении в стратегической отрасли
Текст: Иван Иванов
В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по факту крупного хищения средств при поставках оборудования для объектов «Росатома». Как сообщает портал ZAB.RU, расследование связано с поставками оборудования для предприятий стратегической отрасли - вентиляторов для производственного процесса. Данная установка была критически важна — она должна обеспечить работоспособность нового объекта ПАО «ППГХО» Росатома по инвестиционному проекту в рамках территории опережающего развития. Без вентиляционной системы объект не может быть введён в эксплуатацию.

Сумма ущерба составила более 64 миллионов рублей. Деньги списаны из федерального бюджета и средств государственной корпорации «Росатом». 

По материалам краевого ФСБ Следственным управлением СК России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий с корыстной или иной заинтересованностью. Максимальный срок — до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый задержан. По месту жительства и работы проведены обыски. Следственные действия по установлению всех обстоятельств дела продолжаются.

Фото: нейросеть


