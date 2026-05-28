Общество 28.05.2026 в 15:24

В Иркутске осудили банду «черных» риелторов

Преступники находили одиноких стариков, умерших, и переписывали их имущество
Текст: Иван Иванов
Как сообщает портал ИА «БСТ», участников группировки признали виновными в мошенничестве с недвижимостью и земельными участками на сумму более 19 миллионов рублей. По данным прокуратуры Иркутской области, с ноября 2019 года по апрель 2024 года двое мужчин и две женщины, работавшие в сфере недвижимости, организовали схему по незаконному переоформлению квартир, домов и земельных участков в Иркутске и Иркутском районе. 

Злоумышленники искали объекты недвижимости, владельцы которых умерли и не оставили наследников, либо родственники проживали в других регионах. Такое имущество должно было перейти в муниципальную собственность, однако участники группы незаконно захватывали жильё.

Они взламывали двери пустующих квартир, меняли замки, выносили имущество прежних владельцев, а затем подделывали договоры купли-продажи и дарения. Для оформления документов использовались фальшивые паспорта и временные удостоверения личности. Следствие установило, что сообщники привлекали подставных покупателей и продавцов за денежное вознаграждение. Недвижимость несколько раз перепродавалась, чтобы скрыть криминальное происхождение объектов, после чего её реализовывали добросовестным покупателям через интернет-объявления.

Всего участникам схемы удалось продать четыре квартиры, земельный участок, два жилых дома и недостроенный двухэтажный дом. Потерпевшими признаны жители Иркутска и Москвы, а также администрация Иркутска. Кроме того, фигуранты пытались незаконно переоформить ещё один земельный участок стоимостью более 4,7 миллиона рублей, однако в 2024 году были задержаны сотрудниками полиции. Во время расследования правоохранители провели восемь обысков, допросили более 50 свидетелей и назначили 19 различных экспертиз. Также был наложен арест на имущество организаторов группы. Свердловский районный суд Иркутска признал восьмерых обвиняемых виновными в мошенничестве и покушении на мошенничество. Организатор преступной схемы получил семь лет лишения свободы и штраф в размере 400 тысяч рублей. Также ему запретили заниматься риелторской деятельностью в течение двух с половиной лет. Второй организатор ранее был приговорён к восьми годам колонии. Один из сообщников получил три с половиной года колонии строгого режима. Остальные фигуранты получили условные сроки от двух с половиной до трёх с половиной лет.

Фото: нейросеть

