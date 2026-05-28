28.05.2026 в 14:51

В Бурятии иркутянка хотела «отжать» остров на Селенге

Чтобы получить желаемое, женщина прикрылась антикризисным постановлением правительства
Текст: Андрей Константинов
Арбитражный суд Бурятии рассмотрел иск индивидуальной предпринимательницы из Ангарска Марины Петровой к администрации Иволгинского района. Бизнес-вумен хотела выкупить в собственность земельный участок площадью 33 тысячи кв. метров, но местные власти ей отказали. 

Как следует из материалов дела, в 2024 году по итогам аукциона власти района заключили с предпринимательницей договор аренды земельного участка сроком на 49 лет. Земля, расположенная в границах сельского поселения «Иволгинское», выделялась под конкретную цель – садоводство. Размер арендной платы составлял 33 920 рублей в год.

Уже спустя два месяца после подписания договора бизнес-вумен обратилась в администрацию с просьбой предоставить ей данный земельный участок в собственность за плату, но получила отказ. Прождав почти год, женщина пошла в суд и попыталась обжаловать это решение.

На суде выяснился весьма любопытный факт. Земля, за которую началась тяжба, не просто обычный участок на бескрайних просторах района, а остров на Селенге неподалеку от села Колобки.


В обоснование своих претензий иркутянка ссылалась на постановление правительства РФ № 629 от 9 апреля 2022 года. Этот документ был принят как антикризисная мера, направленная на поддержку социально-экономической стабильности и защиты населения России. Он в том числе давал арендаторам право приобрести в собственность без проведения торгов арендуемый земельный участок. 

Однако постановление правительства содержало важную оговорку. Льготой по выкупу могли воспользоваться только те арендаторы, которые использовали землю по целевому назначению и не допускали нарушений. А с этим у иркутянки возникла проблема. Уже в разгар судебного процесса, 4 мая этого года, администрация района «десантировала» на остров своего сотрудника. 

«По результатам осмотра установлено, что территория обследуемого участка не огорожена, на территории участка произрастает древесно-кустарниковая растительность; земельный участок по целевому назначению не используется», констатировал проверяющий, приложив к протоколу фотоснимки острова. Все эти документы были предоставлены суду. Фемиде ничего не оставалось, как встать на сторону ответчика. 

«С учетом даты заключения договора аренды (06.09.2024), даты направления заявления о предоставлении земельного участка за плату без проведения торгов (13.11.2024), отсутствия доказательств осуществления деятельности, в целях которой указанный земельный участок предоставлялся, суд приходит к выводу, что действия предпринимателя направлены на обход законодательно установленной процедуры предоставления земельных участков в собственность и его приобретение в льготном порядке», - сказано в судебных материалах.

Но даже если бы не это обстоятельство, заполучить собственный остров в Бурятии ангарская предпринимательница все равно бы не смогла. 

«Спорный земельный участок фактически представляет собой территорию острова, расположенного в русле реки Селенга. Его расположение в границах водного объекта, в пределах береговой полосы, препятствует его предоставлению в частную собственность», - отметил суд, сославшись на соответствующие нормы российского законодательства.

Окончательно притязания бизнес-вумен на остров похоронил пропуск срока обращения в суд. По закону, на обжалование решений органов власти отводится три месяца, в то время как иркутянка протянула со своим иском почти год. А ходатайства о восстановлении процессуального срока она не подала.

Таким образом, в удовлетворении иска Марины Петровой было отказано. У предпринимательницы есть месяц, чтобы обжаловать это решение.
Теги
суд остров

