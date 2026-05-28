Общество 28.05.2026 в 15:30

В Иркутской области запустили новый гидроагрегат на ГЭС

Для снижения дефицита электроэнергии сделан небольшой шажок на 28 МВт
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Иркутской области запустили новый гидроагрегат на ГЭС
Мамаканская ГЭС в Иркутской области успешно завершила первый этап технического перевооружения. Как сообщается в Telegram-канале губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, в строй введен новый гидроагрегат мощностью 28 МВт.

Итог впечатляет своей редкостью за последние годы: установленная мощность станции выросла на 30% по сравнению с прежним оборудованием, что позволит более уверенно покрывать растущий спрос на электроэнергию в Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах.

За пять лет инженерные команды выполнили полный цикл: замена гидротурбины и генератора, комплексное обновление инженерных систем, включая автоматику. Работа шла в непростых условиях, связанных с тяжелыми инженерными задачами и сложностями северной логистики. Отрадно, что с вызовами вечной мерзлоты справилась именно отечественная промышленность: новая гидротурбина и гидрогенератор изготовлены на российских заводах «Тяжмаш» и «Электротяжмаш-Привод». Как отмечает губернатор, в планах – сохранить набранный темп и к 2030 году обновить три оставшихся агрегата.

Общая мощность ГЭС достигнет 112 МВт. Старт работ по замене следующего гидроагрегата намечен уже на осень этого года. Техперевооружение станции напрямую связано с развитием Бодайбинского промышленного узла, где ключевой потребитель энергии – объекты компании «Полюс». Это позволит сократить дефицит электрической энергии в Иркутской области.

Фото: Номер один

Все новости

На Арбате в Улан-Удэ испытывают новую ливневку
28.05.2026 в 16:41
В Улан-Удэ подростки загубили молодые деревца на площади Революции
28.05.2026 в 16:14
«Муна» из Бурятии увёл дроны на себя, спасая четырёх раненых товарищей
28.05.2026 в 16:13
Женщина ударила отчима ножом восемь раз за оскорбление покойной матери
28.05.2026 в 16:00
В Улан-Удэ жильцы дома на Ключевской добились нормальной горячей воды
28.05.2026 в 15:53
В Иркутской области запустили новый гидроагрегат на ГЭС
28.05.2026 в 15:30
«Ударил самокатом по голове»
28.05.2026 в 15:29
Жителям Бурятии продают подозрительные саженцы
28.05.2026 в 15:26
В Иркутске осудили банду «черных» риелторов
28.05.2026 в 15:24
В Бурятии иркутянка хотела «отжать» остров на Селенге
28.05.2026 в 14:51
ЗУРХАЙ
с 27 мая по 2 июня

Читайте также
На Арбате в Улан-Удэ испытывают новую ливневку
Специалисты проверяют гидроизоляцию системы
28.05.2026 в 16:41
«Муна» из Бурятии увёл дроны на себя, спасая четырёх раненых товарищей
28.05.2026 в 16:13
В Улан-Удэ жильцы дома на Ключевской добились нормальной горячей воды
До этого температура не соответствовала параметрам
28.05.2026 в 15:53
Жителям Бурятии продают подозрительные саженцы
Яблони и груши не включены в госреестр
28.05.2026 в 15:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru