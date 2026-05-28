В Иркутской области запустили новый гидроагрегат на ГЭС

Мамаканская ГЭС в Иркутской области успешно завершила первый этап технического перевооружения. Как сообщается в Telegram-канале губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, в строй введен новый гидроагрегат мощностью 28 МВт.Итог впечатляет своей редкостью за последние годы: установленная мощность станции выросла на 30% по сравнению с прежним оборудованием, что позволит более уверенно покрывать растущий спрос на электроэнергию в Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах.За пять лет инженерные команды выполнили полный цикл: замена гидротурбины и генератора, комплексное обновление инженерных систем, включая автоматику. Работа шла в непростых условиях, связанных с тяжелыми инженерными задачами и сложностями северной логистики. Отрадно, что с вызовами вечной мерзлоты справилась именно отечественная промышленность: новая гидротурбина и гидрогенератор изготовлены на российских заводах «Тяжмаш» и «Электротяжмаш-Привод». Как отмечает губернатор, в планах – сохранить набранный темп и к 2030 году обновить три оставшихся агрегата.Общая мощность ГЭС достигнет 112 МВт. Старт работ по замене следующего гидроагрегата намечен уже на осень этого года. Техперевооружение станции напрямую связано с развитием Бодайбинского промышленного узла, где ключевой потребитель энергии – объекты компании «Полюс». Это позволит сократить дефицит электрической энергии в Иркутской области.Фото: Номер один