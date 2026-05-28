В Бурятии угроза уголовного дела заставила алиментщиков рассчитаться с долгами

Четверо жителей Бурятии полностью погасили задолженность по алиментам после того, как в отношении них были возбуждены уголовные дела. Оценив перспективу лишения свободы, должники сразу нашли деньги, а общая сумма выплаченных средств составила 1,69 млн рублей, сообщили судебные приставы республики.

К уголовной ответственности привлекают граждан, на которых не действуют меры принудительного взыскания, ограничительные меры и административная ответственность.

- Уклоняющиеся от выплаты денежных средств на содержание несовершеннолетних детей граждане могут быть привлечены к уголовной ответственности. Это крайняя мера, которая, как показывает практика, часто становится решающим стимулом для погашения долга, — отмечает главный судебный пристав Бурятии Вячеслав Хертуев.

В ведомстве также добавили, что с начала 2026 года в ФССП республики возбуждено 194 уголовных дела за неуплату алиментов. Уголовные дела прекращаются только после полного погашения задолженности.

