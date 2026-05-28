28.05.2026 в 14:00

Жительница Закаменска не смогла вернуть 450 тысяч за битую иномарку из Японии

Суд решил, что продавец был лишь посредником, поэтому не при чем
Текст: Станислав Сергеев
Жительница Закаменска решила купить подержанный автомобиль из Японии. Она нашла объявление на сайте, связалась с продавцом и перевела деньги. Машина пришла, но оказалась битой. Покупательница попыталась расторгнуть сделку и вернуть деньги, но суд ей отказал. Причина - продавец оказался не продавцом, а посредником.

В конце декабря 2024 года на одном из сайтов появилось объявление о продаже «Toyota Estima» 2011 года с аукционной оценкой «4B», что означает хорошее состояние. Автомобиль находился в Японии. Продавец обещал привезти машину во Владивосток, растаможить и доставить в Улан-Удэ. Итоговая цена составляла 1,28 миллиона рублей.

Покупательница заинтересовалась, созвонилась с продавцом, переписывалась с ним в Telegram и перевела задаток в размере 451 575 рублей через банк. В феврале 2025 года машина прибыла во Владивосток. За свой счёт покупательница растаможила её, потратив ещё почти 650 тысяч рублей. Однако уже при осмотре во Владивостоке она заметила на кузове повреждения. Независимая экспертиза в Улан-Удэ подтвердила худшее: реальная аукционная оценка автомобиля - «R», что означает серьёзное ДТП с повреждением несущих элементов.

Покупательница потребовала расторгнуть сделку. Продавец - мужчина из Улан-Удэ - отвечать отказался. Он настаивал, что не продавец, а просто посредник, и все деньги ушли в японскую компанию. Документов о том, что он лично получил от покупательницы хотя бы рубль, в деле не нашлось.

Суд первой инстанции в иске отказал, и апелляция этот вердикт подтвердила. Договор купли-продажи в письменной форме стороны не заключали. Продавец в Telegram пересылал счета от японской компании, но сам сделку не оформлял. Никто не доказал, что именно он, а не японская фирма, продал машину.

Кроме того, автомобиль относится к технически сложным товарам. Покупательница заметила недостатки только в июне 2025 года, хотя машину получила в феврале. По закону требовать расторжения сделки можно в течение 15 дней после получения товара. Позже - только если недостатки существенные. Экспертиза признала повреждения кузова несущественными - машина ездит и своей функции не потеряла.

Фото: «Номер один»

В Бурятии иркутянка хотела «отжать» остров на Селенге
Чтобы получить желаемое, женщина прикрылась антикризисным постановлением правительства
28.05.2026 в 14:51
В Улан-Удэ продолжается обустройство дворов
В этом году в городе построят две крутые многофункциональные площадки
28.05.2026 в 14:15
В Бурятии угроза уголовного дела заставила алиментщиков рассчитаться с долгами
Они выплатили своим детям 1,7 млн рублей
28.05.2026 в 13:38
Жительница Тункинского района стала заслуженным ветврачом Бурятии
Почетное звание получила Екатерина Буртигарова
28.05.2026 в 13:36
