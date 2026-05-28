В Улан-Удэ продолжается обустройство дворов

Власти столицы Бурятии продолжают планомерно обустраивать городские дворы. «Важно, чтобы во дворах было уютно и, главное, безопасно для наших детей», - отметил в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Как сообщил градоначальник, в этом году в городе построят две крутые многофункциональные площадки для ребят постарше и помладше: на улице Волочаевской, 30 (в военном городке) и на улице Партизанской, 25. Там установят воркаут‑площадку и тренажёры, сделают поле для игр с мячом, освещение, проложат тротуарные дорожки и высадят саженцы.Также приведут в порядок пять дворов по программе «Формирование комфортной городской среды». Это дворы на улице Мерецкова, 21, 22, 28; на улице Жердева, 132; на улице Лимонова, 14. Там сделают удобные пешеходные дорожки и установят скамейки.«Работы идут по графику, без задержек», - отметил Игорь Шутенков.