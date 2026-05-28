28.05.2026 в 14:15

В Улан-Удэ продолжается обустройство дворов

В этом году в городе построят две крутые многофункциональные площадки
Текст: Андрей Константинов
Фото: мэрия Улан-Удэ
Власти столицы Бурятии продолжают планомерно обустраивать городские дворы. «Важно, чтобы во дворах было уютно и, главное, безопасно для наших детей», - отметил в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
 
Как сообщил градоначальник, в этом году в городе построят две крутые многофункциональные площадки для ребят постарше и помладше: на улице Волочаевской, 30 (в военном городке) и на улице Партизанской, 25. Там установят воркаут‑площадку и тренажёры, сделают поле для игр с мячом, освещение, проложат тротуарные дорожки и высадят саженцы.

Также приведут в порядок пять дворов по программе «Формирование комфортной городской среды». Это дворы на улице Мерецкова, 21, 22, 28; на улице Жердева, 132; на улице Лимонова, 14. Там сделают удобные пешеходные дорожки и установят скамейки. 

«Работы идут по графику, без задержек», - отметил Игорь Шутенков.
ЗУРХАЙ
с 27 мая по 2 июня

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
