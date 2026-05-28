Жительница Тункинского района стала заслуженным ветврачом Бурятии

Жительница Тункинского района Екатерина Буртигарова стала заслуженным ветеринарным врачом Республики Бурятия. Женщина посвятила этой сфере 43 года профессиональной деятельности.

Специалиста чествовала начальник регионального управления ветеринарии Евгения Цыренжапова. Церемония награждения состоялась при главе Тункинского района Чингисе Маншееве.

«Екатерина Гармаевна заслужила уважение коллег и жителей района за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и преданность своему делу», - прокомментировали в управлении.