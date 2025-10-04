Общество 04.10.2025 в 10:34

В Бурятии не удивились падению экономики Иркутской области

Ранее богатейший регион не может выплатить зарплаты учителям
Текст: Иван Иванов
В Бурятии не удивились падению экономики Иркутской области
Фото: архив «Номер один»
Секвестр расходов на образование в Иркутской области превысил 2,7 миллиарда рублей, создав дефицит средств для расчетов с педагогическими работниками до конца года. Об этом сообщает портал Irkutsk.news

На заседании комитета по социально-культурному законодательству заксобрания Иркутской области обсудили острую финансовую проблему в сфере образования. Заместитель министра образования Татьяна Николашкина сообщила, что расходы на образование сократились на 2,7 миллиарда рублей. Это усугубляет тяжелое положение отрасли, которая изначально была недофинансирована на 4 миллиарда рублей. Повышение уровня МРОТ на 16,6% в этом году увеличило финансовую нагрузку. 

Особенно тревожит ситуация с выплатой зарплат педагогам. Средняя зарплата учителей составляет 66,6 тысячи рублей, но деньги на выплаты закончились. Министерство образования запросило 3,051 миллиарда рублей, но получило отказ из-за дефицита бюджета. Николашкина заявила, что без срочных мер правительства обеспечить полную выплату зарплат в декабре невозможно.

Причина - область не досчитается 26 миллиардов рублей налогов.

«Иркутская область очень сильно пострадала от западных санкций, к которым присоединились многие страны Юго-Восточной Азии, перестав покупать уголь, продукцию лесопромышленного комплекса и цветной металлургии, - сообщил улан-удэнский экономический эксперт Баир Будаев. - Сыграло свою роль высокая ставка рефинансирования, рост налогов и отток бизнесменов, активов и инвестиций». 

По словам эксперта «и в прошлые годы, когда случался тот или иной экономический кризис, Иркутская область чувствовала себя гораздо хуже, чем соседние регионы. Там было чему падать».
