Водители большегрузов превратили дороги Бурятии в смертельный аттракцион

Полиция Бурятии завершила расследование крупного ДТП, случившегося в прошлом году на Мандрике. В октябре 2024 года там столкнулись фура и микроавтобус с пассажирами. В результате аварии 73-летний мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован. Также за медицинской помощью обратились еще пятеро пассажиров. Следствие пришло к выводу, что в аварии виноват 38-летний водитель фуры - уроженец Новгородской области. Последний абсолютно не знал особенностей езды по нашим сибирским дорогам, изобилующим поворотами, и создал смертельную опасность. «Номер один» узнал, почему грузовые автомобили превратили дорогу из Иркутска до Улан-Удэ и далее до Забайкальского края в кошмар. Чреватый тяжелыми ДТП и опасностью передвижения на легковых автомобилях.Со времен Петра I вся российская логистика и основная торговля шла с западом. Например, трасса «Санкт-Петербург – Финляндия» представляет собой прекрасную современную шестиполосную дорогу с разделением встречных потоков. Но сегодня она полупустая. А трасса «Байкал» - двухполосная, без ограждающих потоки устройств - заполнена до предела. С 2022 года Россия повернулась лицом к востоку, но соответствующей перестройки потоков дорожной инфраструктуры за три с лишним года так и не создала.Помимо полной неготовности федеральных трасс в ДФО к «повороту на восток», ситуация осложняется тем, что деньги на ремонты федеральных дорог на 2026 год правительство РФ сократило в связи с масштабным секвестром федерального бюджета.Между тем аварийность в западных областях страны снижается. Ведь фуры уехали на восток. А в восточных регионах ситуация, наоборот, ухудшается.Увеличение объема грузоперевозок и другие факторы привели к росту интенсивности движения на федеральных трассах на Дальнем Востоке почти на 16% за последние пять лет. Об этом сообщил ТАСС. Однако на отдельных трассах он был двукратный.- С 2022 года всю трассу между Иркутском и Улан-Удэ заполонили грузовые фуры, которые идут целыми поездами, как в сцепке, одна за другой. Со скоростью около 90 - 100 километров в час. И обогнать такие составы крайне опасно и проблематично, - говорит экономист из Улан-Удэ Николай Тетерин. - Свою негативную роль с точки зрения аварийности играют и целые караваны перегонщиков, которые летят с огромной скоростью. Трасса стала настолько перегруженной, что туристы из Улан-Удэ не рискуют ездить на Байкал летом по направлению Байкальский прибой – Энхалук - Сухая.В целом после переориентации грузовых транспортных потоков в восточных регионах России зафиксирован значительный подъем аварийности, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России. «Инфраструктура оказалась не готова к таким изменениям, в результате чего основные транспортные артерии стали работать в режиме перегрузки, увеличились пробеги транспортных средств», – говорится в отчете.По данным пресс-службы УГИБДД МВД по РБ, на федеральных дорогах в Бурятии за девять месяцев 2025 года произошло 148 ДТП, что на 18,24% больше, чем в 2021 году. Погибло 28 человек, что на 46,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (15 человек). Ранено 232 человека, рост, по сравнению с 2024 годом, составил почти 13% (было 202 раненых).Грузовые автомобили внесли серьезный вклад в рост аварийности. На автодороге «Иркутск - Улан-Удэ - Чита» за девять месяцев 2024 года произошло 25 ДТП с их участием, в которых погибло три человека и 36 ранено. А уже за девять месяцев 2025 года произошло 45 ДТП с грузовиками, в которых погибло 16 человек и 64 ранено.«Номер один» уже писал о систематических тяжких ДТП с участием грузовых фур. Так, например, в ноябре-декабре 2024 года на участке 421 - 424 км трассы «Байкал» произошло с промежутком одна-две недели три лобовых ДТП с участием грузовых фур. Из них в двух ДТП погибли водители легковушек. А в третьем пострадали пассажиры рейсового автобуса № 347 «Татаурово - Улан-Удэ». Водители фур не пострадали, что неудивительно - при авариях они защищены размерами и массой грузовиков.В целом печальные новости по грузовикам идут плотным потоком.На прошлой неделе завершился процесс по ДТП, произошедшему в марте 2025 года. Водитель большегруза «ДАФ» на федеральной трассе Р-258 «Байкал» попытался обогнать ехавший впереди грузовик. Для этого он выехал «на встречку» на участке, где запрещен обгон. В результате врезался в автомобиль «Тойота Марк II», направлявшийся в сторону Слюдянки.Пассажиры легковушки, 60-летний житель Бурятии и его 36-летняя дочь, погибли. Водитель Тойоты выжил, но получил серьезные травмы. В итоге водителя грузовой фуры осудили по ч. 5 ст. 264 УК и назначили наказание в виде 3,5 года в колонии-поселении. Также мужчину лишили водительских прав на два года, сообщила прокуратура Иркутской области.В июле этого года на 578 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» грузовая фура столкнулась с автомобилем Nissan Caravan. Жертв, к счастью, не было.8 сентября 2025 года на 228 км автодороги Р-258 «Байкал» в Бурятии грузовая фура протаранила микроавтобус Ford Transit и легковой автомобиль Kia Sorento. В результате аварии пострадали трое взрослых.- Обратите внимание, что, кроме кафе, никаких средств сервиса для большегрузов у нас по трассе нет. Как и сервисных центров. И если он встал на перевале, то пробка обеспечена на много километров. Понятно, что с бюджетом проблемы, но нужно срочно расширять дорогу до четырех полос как минимум и с обязательным барьерным ограждением для разделения потоков. Ведь наибольшая тяжесть ДТП с грузовыми фурами отмечается при лобовых столкновениях, у пассажиров легковушек в них нет шансов выжить, - продолжает Николай Тетерин.По его словам, реконструкция дорог назрела, на это нужны деньги, но они идут на другие цели.Помимо узкой и опасной трассы, проблемы создают сами водители. Они часто перерабатывают и засыпают за рулем. А потом, накачавшись кофе и стимуляторами, летят по трассе. Не зная ни местности, ни дорожных условий.Решать проблему «фур без тормозов» и автохамов на дороге нужно как можно скорее. Улан-удэнский автомобильный эксперт Максим Лобышев отмечает, что конструкция большегрузов сама по себе представляет опасность на дороге.- Для фур бывает, что местами дорога узкая, и часто при входе в поворот задняя часть прицепа выпячивается на встречную полосу, что чревато последствиями с ДТП. Скоростной режим не соблюдается - летят как не в себе, регламентный часовой режим вождения не соблюдается, тахографы ради названия. Бывает, в «шашечки» водители фур играются, когда один другого с периодичностью обгоняют, при этом редко соблюдая ПДД. Фактор плохой, некачественной дороги также имеет место, и водители легковушек по наитию выскакивают на встречную полосу с еще большей скоростью для обгона несущегося большегруза и попадают в дорожную ловушку из ям и выбоин, извилистого рельефа дороги с меньшей видимостью и просматриваемостью встречного потока, - говорит эксперт.По его словам, расширение проезжей части дополнительными полосами для движения улучшило бы разъезды с фурами хотя бы на нескольких участках и позволило бы без рисков опережать большегрузы, но обычно такие строят только на затяжных подъемах, и их маловато.Хотя ПДД обязывают соблюдать безопасную дистанцию, конкретные цифры не установлены. Особенно это чувствуется на двухполосных трассах, где правила требуют от длинномерных машин оставлять между собой промежутки, достаточные для обгона легковых автомобилей. Но эти правила никто не соблюдает.В Бурятии, например, зафиксированы случаи, когда водители большегрузов навешивают на колеса опасные предметы, которые несут угрозу для обгоняющих их автомобилей.- Раз участились ДТП с участием грузовых, то нужно усиливать контроль за водителями, увеличить ответственность за нарушения, участить проверки и наказания для них. За неработающий или отсутствующий тахограф снимать с рейса, авто - на стоянку, водителя штрафовать, административный арест и обязательные работы. Поголовные проверки тахографов при въезде в большой населенный пункт.При ДТП с большегрузом, обычно смертельном, крайне важна видеоинформация произошедшего, поэтому помимо тахографа необходимо, чтобы на грузовике обязательно осуществлялась видеорегистрация. Отсутствие видеорегистрации при случившемся ДТП принимать как отягчающее обстоятельство для виновника водителя фуры, - заявил эксперт.- Нужно вносить в черные списки работодателей и водителей, лишать права управления, изымать транспорт, усилить ответственность кратно, в миллионах, увеличить штрафы и уголовную ответственность. Большегрузы должны стать отягчающим обстоятельством. Работодатели должны критически болезненно ощущать каждое нарушение своих водителей. Хотя бы на три года, потом, если будет наблюдаться положительная динамика, смягчить законодательство, – считает адвокат Московской областной коллеги адвокатов Иван Дощенко.Борьба за снижение аварийности должна быть комплексной. Безопасность на дорогах зависит не только от ответственного поведения всех участников дорожного движения, но и от инфраструктуры. Очевидно, что для новых большегрузных машин ширина проезжей части федеральных дорог сильно устарела, а на расширение требуются баснословные средства.