Общество 12.10.2025 в 09:00
Председатель Хурала Бурятии поздравил аграриев с праздником
Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного комплекса!
От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с профессиональным праздником!
Агропромышленный комплекс является важнейшей и неотъемлемой частью региональной экономики. Благодаря самоотверженному труду аграриев, всех кто трудится в животноводстве и растениеводстве и производит сельскохозяйственную продукцию, а также благодаря труду работников перерабатывающей промышленности, население республики обеспечивается высококачественными продуктами что очень важно для здоровья наших граждан.
В республике идёт внедрение передовых технологий в аграрной отрасли, применяются современные методы в переработке сельскохозяйственной продукции. Выделяются субсидии для поддержки сельхозтоваропроизводителей и предприятий перерабатывающей промышленности.
Народный Хурал Республики Бурятия уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства. Ежегодно, при утверждении закона о республиканском бюджете, предусматривается финансовая поддержку отрасли. Общими усилиями органов государственной власти, местного самоуправления, проводится работа по развитию инфраструктуры сельских территорий для улучшения качества жизни населения.
Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Выражаю благодарность за Ваш нелёгкий труд и любовь к родной земле! Слова уважения и признательности адресуем нашим дорогим ветеранам, заложившим славные трудовые традиции!
Желаю Вам крепчайшего здоровья, новых трудовых достижений, вдохновения и неиссякаемой энергии!
Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов
