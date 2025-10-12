Общество 12.10.2025 в 09:00

Председатель Хурала Бурятии поздравил аграриев с праздником

Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного комплекса!
Председатель Хурала Бурятии поздравил аграриев с праздником
Фото: Хурал Бурятии
От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с профессиональным праздником!

Агропромышленный комплекс является важнейшей и неотъемлемой частью региональной экономики. Благодаря самоотверженному труду аграриев, всех кто трудится в животноводстве и растениеводстве и производит сельскохозяйственную продукцию, а также благодаря труду работников перерабатывающей промышленности, население республики обеспечивается высококачественными продуктами что очень важно для здоровья наших граждан. 

В республике идёт внедрение передовых технологий в аграрной отрасли, применяются современные методы в переработке сельскохозяйственной продукции. Выделяются субсидии для поддержки сельхозтоваропроизводителей и предприятий перерабатывающей промышленности.

Народный Хурал Республики Бурятия уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства. Ежегодно, при утверждении закона о республиканском бюджете, предусматривается финансовая поддержку отрасли. Общими усилиями органов государственной власти, местного самоуправления, проводится работа по развитию инфраструктуры сельских территорий для улучшения качества жизни населения. 

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Выражаю благодарность за Ваш нелёгкий труд и любовь к родной земле! Слова уважения и признательности адресуем нашим дорогим ветеранам, заложившим славные трудовые традиции!

Желаю Вам крепчайшего здоровья, новых трудовых достижений, вдохновения и неиссякаемой энергии! 

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов
