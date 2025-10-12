Председатель Хурала Бурятии поздравил аграриев с праздником

От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с профессиональным праздником!Агропромышленный комплекс является важнейшей и неотъемлемой частью региональной экономики. Благодаря самоотверженному труду аграриев, всех кто трудится в животноводстве и растениеводстве и производит сельскохозяйственную продукцию, а также благодаря труду работников перерабатывающей промышленности, население республики обеспечивается высококачественными продуктами что очень важно для здоровья наших граждан.В республике идёт внедрение передовых технологий в аграрной отрасли, применяются современные методы в переработке сельскохозяйственной продукции. Выделяются субсидии для поддержки сельхозтоваропроизводителей и предприятий перерабатывающей промышленности.Народный Хурал Республики Бурятия уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства. Ежегодно, при утверждении закона о республиканском бюджете, предусматривается финансовая поддержку отрасли. Общими усилиями органов государственной власти, местного самоуправления, проводится работа по развитию инфраструктуры сельских территорий для улучшения качества жизни населения.Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Выражаю благодарность за Ваш нелёгкий труд и любовь к родной земле! Слова уважения и признательности адресуем нашим дорогим ветеранам, заложившим славные трудовые традиции!Желаю Вам крепчайшего здоровья, новых трудовых достижений, вдохновения и неиссякаемой энергии!