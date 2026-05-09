В Улан-Удэ пожарные и полицейские спасли шесть человек

Вчера в Улан-Удэ на улице Гагарина загорелась одна из квартир в двухэтажном деревянном доме. Предварительная причина пожара – поджог, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Специалисты пожарно-спасательных подразделений эвакуировали из здания трех человек, еще трех жильцов спасли сотрудники МВД по Бурятии. Двое горожан покинули жилище самостоятельно. Обошлось без пострадавших.

«Пожар ликвидирован на 10 «квадратах». В тушении участвовали 12 сотрудников и 4 единицы техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона», - прокомментировали в чрезвычайном ведомстве.