Происшествия 09.05.2026 в 08:13

В Улан-Удэ пожарные и полицейские спасли шесть человек

На Гагарина загорелась квартира в деревянной двухэтажке
Текст: Карина Перова
Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Вчера в Улан-Удэ на улице Гагарина загорелась одна из квартир в двухэтажном деревянном доме. Предварительная причина пожара – поджог, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Специалисты пожарно-спасательных подразделений эвакуировали из здания трех человек, еще трех жильцов спасли сотрудники МВД по Бурятии. Двое горожан покинули жилище самостоятельно. Обошлось без пострадавших.

«Пожар ликвидирован на 10 «квадратах». В тушении участвовали 12 сотрудников и 4 единицы техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона», - прокомментировали в чрезвычайном ведомстве.

