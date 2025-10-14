Депутатам парламента Монголии запретили выезд за границу

Председатель Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгалан своим постановлением запретил депутатам выезд за рубеж в период с 13 по 17 октября. Об этом сообщили в парламентской пресс-службе.«Спикер парламента воспользовался правом в пределах своих полномочий временно ограничивать выезд депутатов за границу для служебных и личных командировок. Запрет будет действовать с 13 по 17 октября 2025 года в связи с рассмотрением законопроектов о государственном бюджете на 2026 год, а также бюджетах Фонда национального благосостояния (ФНБ), социального и медицинского страхования будущего года», – рассказали в пресс-центре парламента.Ранее на его пленарном заседании перенесли обсуждение отставки премьер-министра страны Гомбожавын Занданшатара, которого 55 из 126 депутатов обвинили в нарушении конституции при назначении нового министра юстиции и внутренних дел, а также в бездоказательном обвинении спикера хурала в хищениях главного экспортного товара страны - угля с государственных месторождений.«Сегодня вопрос об отставке главы правительства сначала обсудят партийные фракции на своих собраниях, затем члены комитета по государственному устройству. После этого планируется общее заседание парламента по этому вопросу», – добавили в пресс-службе хурала.