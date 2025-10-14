Общество 14.10.2025 в 09:59

Депутатам парламента Монголии запретили выезд за границу

Временный запрет связан с рассмотрением бюджета страны
A- A+
Текст: Чингис Шоноев
Депутатам парламента Монголии запретили выезд за границу
Фото: архив «Номер один»
Председатель Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгалан своим постановлением запретил депутатам выезд за рубеж в период с 13 по 17 октября. Об этом сообщили в парламентской пресс-службе.

«Спикер парламента воспользовался правом в пределах своих полномочий временно ограничивать выезд депутатов за границу для служебных и личных командировок. Запрет будет действовать с 13 по 17 октября 2025 года в связи с рассмотрением законопроектов о государственном бюджете на 2026 год, а также бюджетах Фонда национального благосостояния (ФНБ), социального и медицинского страхования будущего года», – рассказали в пресс-центре парламента.

Ранее на его пленарном заседании перенесли обсуждение отставки премьер-министра страны Гомбожавын Занданшатара, которого 55 из 126 депутатов обвинили в нарушении конституции при назначении нового министра юстиции и внутренних дел, а также в бездоказательном обвинении спикера хурала в хищениях главного экспортного товара страны - угля с государственных месторождений.

«Сегодня вопрос об отставке главы правительства сначала обсудят партийные фракции на своих собраниях, затем члены комитета по государственному устройству. После этого планируется общее заседание парламента по этому вопросу», – добавили в пресс-службе хурала.
Теги
Монголия

Все новости

Бурятия получит дополнительное финансирование на соцконтракты
14.10.2025 в 10:11
Депутатам парламента Монголии запретили выезд за границу
14.10.2025 в 09:59
«В Байкал льётся дерьмо»
14.10.2025 в 09:48
В Бурятии запустили асфальтобетонный завод в Таксимо
14.10.2025 в 09:36
Жителя Бурятии нашли мертвым в сгоревшем доме
14.10.2025 в 09:33
Спортсменка из Бурятии взяла «бронзу» чемпионата мира по тхэквондо ИТФ
14.10.2025 в 09:22
Фантастическую сумму выманили аферисты у пенсионерки из Улан-Удэ
14.10.2025 в 09:19
В Улан-Удэ вспыхнул дом из-за печи
14.10.2025 в 09:05
Выезд детей за границу
14.10.2025 в 09:00
В Улан-Удэ ломбарды озолотились на росте спроса
14.10.2025 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

Читайте также
«В Байкал льётся дерьмо»
Так депутат Госдумы Жанна Рябцева охарактеризовала срыв ввода очистных в Забайкалье  
14.10.2025 в 09:48
Выезд детей за границу
Что нового?
14.10.2025 в 09:00
В Улан-Удэ ломбарды озолотились на росте спроса
Жители Бурятии все чаще закладывают золотые украшения
14.10.2025 в 06:00
Монголия готовится к жутким метелям
Власти поторапливают аграриев быстрее закончить уборочную и завезти населению полукокс
13.10.2025 в 17:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru