Общество 15.10.2025 в 11:20
Центр Улан-Удэ динамично меняется
Проект КРТ изменит не только архитектурный облик центра, но и дорожное движение
Текст: Валентин Соколов
Компания «ПИК», которая два года работает в центре Улан-Удэ в рамках пилотного проекта комплексного развития территорий (КРТ), выходит на новый этап.
Сегодня компания имеет разрешение на строительство одного высотного дома. Но в ближайшие месяцы строительная компания планирует получить разрешение на строительство следующих. Проектная документация находится на экспертизе. В том числе там получат квартиры люди из домов в зоне КРТ, подлежащих сносу. «Корпус для переселения – это три 16-этажных башни», - поясняют строители.
На стройплощадке работы идут согласно графику.
- На данный момент на площадке работает до 100 человек. Это полный комплект, больше не надо, - говорит замгендиректора дирекции по региональному девелопменту компании «ПИК» Владимир Антонов.
Рабочие трудятся в несколько смен. Даже в ночное время ведутся подготовительные работы для основных дневных работ.
Проект КРТ изменит не только архитектурный облик центра, но и дорожное движение там.
Горожан заверяют, что за счет изменения схемы организации движения исторический центр сможет избежать «пробок». Предусмотрено провести переустройство перекрестков, перенастройку режима работы светофоров, будут выделенные полосы для общественного транспорта.
- Эффективность транспортной организации подтверждается моделированием, при котором учтено возросшее число жителей центра и появление больших объектов, - отмечает начальник Управления комплексного развития территорий Республики Бурятия Зана Тумуров,
При моделировании рассматривали напряженность движения транспорта в разное время суток. Концепция предусматривает, к примеру, введение перехватывающих парковок по трем направления въезда в центр (Удинский мост, Элеватор и со стороны Левого Берега) для тех, кому надо посетить центр города на небольшое время. Можно будет оставить авто и пересесть на общественный транспорт, идущий по «выделенкам».
Подземных парковок не будет. Но предусматривается три многоуровневых паркинга по 384 машино-места. У межвузовского кампуса, театра «Байкал», стадиона «Центральный» и других объектов намечаются прилегающие плоскостные парковки.
В зоне КРТ будут и пешеходные пространства. Самые заметные – большой пешеходный бульвар вдоль ул. Свободы. И ул. Кирова, на отрезке от ул. Свободы до ул. Смолина, также хотят сделать пешеходной.
