Центр Улан-Удэ динамично меняется

Компания «ПИК», которая два года работает в центре Улан-Удэ в рамках пилотного проекта комплексного развития территорий (КРТ), выходит на новый этап.Сегодня компания имеет разрешение на строительство одного высотного дома. Но в ближайшие месяцы строительная компания планирует получить разрешение на строительство следующих. Проектная документация находится на экспертизе. В том числе там получат квартиры люди из домов в зоне КРТ, подлежащих сносу. «Корпус для переселения – это три 16-этажных башни», - поясняют строители.На стройплощадке работы идут согласно графику.- На данный момент на площадке работает до 100 человек. Это полный комплект, больше не надо, - говорит замгендиректора дирекции по региональному девелопменту компании «ПИК» Владимир Антонов.Рабочие трудятся в несколько смен. Даже в ночное время ведутся подготовительные работы для основных дневных работ.Проект КРТ изменит не только архитектурный облик центра, но и дорожное движение там.Горожан заверяют, что за счет изменения схемы организации движения исторический центр сможет избежать «пробок». Предусмотрено провести переустройство перекрестков, перенастройку режима работы светофоров, будут выделенные полосы для общественного транспорта.- Эффективность транспортной организации подтверждается моделированием, при котором учтено возросшее число жителей центра и появление больших объектов, - отмечает начальник Управления комплексного развития территорий Республики Бурятия Зана Тумуров,При моделировании рассматривали напряженность движения транспорта в разное время суток. Концепция предусматривает, к примеру, введение перехватывающих парковок по трем направления въезда в центр (Удинский мост, Элеватор и со стороны Левого Берега) для тех, кому надо посетить центр города на небольшое время. Можно будет оставить авто и пересесть на общественный транспорт, идущий по «выделенкам».Подземных парковок не будет. Но предусматривается три многоуровневых паркинга по 384 машино-места. У межвузовского кампуса, театра «Байкал», стадиона «Центральный» и других объектов намечаются прилегающие плоскостные парковки.В зоне КРТ будут и пешеходные пространства. Самые заметные – большой пешеходный бульвар вдоль ул. Свободы. И ул. Кирова, на отрезке от ул. Свободы до ул. Смолина, также хотят сделать пешеходной.