«Хочу дарить людям счастье»

Анатолий Михаханов (Орора Сатоси) в 2018 году вернулся в Бурятию. С тех пор он перепробовал себя во многих сферах, смог скинуть вес, а год назад создал семью. Недавно бывший профессиональный спортсмен рассказал в соцсетях, что решил попробовать себя в роли ведущего мероприятий. Анатолий поделился своими взглядами и планами с корреспондентом «Номер один».За год на родине бывший Орора Сатоси похудел более чем на 100 килограммов. На вопрос, чем занимался на родине после окончания карьеры в мире большого спорта, отвечает немного уклончиво, расплывчато. Говорит, что перепробовал себя во многом, в том числе в сетевом маркетинге.- Занимался сетевым маркетингом. Образование у меня всего девять классов, но зато есть самообразование, как можно сделать себя и никогда не сдаваться. Некоторое время был интеллект-тренером. Чтобы этим заниматься, нужно брать ответственность на себя, выполнять упражнения, направленные на позитивную энергию внутри, а это трудно. У большинства людей нет позитивной энергии. Я считаю, что важно учиться видеть лучшее и создавать позитивный настрой внутри себя. Всегда можно быть в душе добрым, улыбаться, ко всему относиться с позитивом, не злиться, что бы ни происходило, - рассказывает улыбчивый Анатолий.Вообще, по словам бывшего борца, ему всегда было близко предпринимательство, работа в найме Анатолия никогда не привлекала.- Пробовал очень многое, поучаствовал в разных проектах. Был индивидуальным предпринимателем, потом закрыл ИП, сейчас я самозанятый. Всегда искал то, что мне по душе, был в поиске. Я считаю, что человек всегда должен быть в движении во всех смыслах. Благодаря движению человек развивается, а в покое мысли застаиваются, новые идеи не приходят. У вас тоже ведь наверняка мысли и решения приходят лучше и легче во время прогулки или какого-то активного отдыха? – делится мыслями и наблюдениями наш собеседник.В 2024 году Анатолий женился. Супруга для него – королева, так Анатолий называет Ирину в соцсетях. «Мамуля и королева! Света в душе и волшебства вам», - так любящий супруг подписывает фото в соцсетях.— Моя Ирина родом из села Турунтаево Прибайкальского района. По профессии юрист, работает в местной администрации. Я увидел ее на одном мероприятии и сразу понял, что она мой человек. Ирина что-то говорила, выступала, и меня ее речь словно заворожила. Она вышла на сцену и что-то рассказывала очень активно. Мне понравилось, как она доносит свои мысли людям, как это у нее получается легко и просто. И я подумал: «Какая приятная девушка, надо знакомиться», - вспоминает Анатолий с нежностью.Привлекло спортсмена и то, что Ирина любит спорт, путешествия, не сидит на месте.- Ира занимается волейболом, мини-волеем, практикует цигун, не прочь пострелять из лука, в дартс. Как любитель участвует в соревнованиях и занимает призовые места. Одним словом, моя супруга — очень активный человек. Я рад, что у меня такая спортивная девушка, что у нас схожий образ жизни, глобальнее — одинаковые цели. Иногда даю советы, как профессионал: на что обратить внимание, над чем поработать, - рассказывает Михаханов.Семейная жизнь, по его словам, «это в первую очередь большая ответственность. И мы только в начале этого большого пути. Но мне очень повезло встретить такого прекрасного человека, который во всем меня поддержит. И я постараюсь развивать наши отношения, - говорит он.Вместе с Ириной Анатолий делает зарядку, управляется с бытом, гуляет в любую погоду — в жару, дождь, снегопад. Еще одно общее увлечение — огород. «Привез гостинцы с дачного огорода для любимой мамули – тыкву и кабачок, выращенные своими руками», - гласит подпись к одной из фотографий Анатолия с сочными и большими плодами.Когда мы спросили, собирается ли Анатолий открывать школу сумо в Бурятии, он ответил, что не видит смысла учить детей неолимпийскому виду спорта. Не будет, говорит, перспектив.Уезжать куда-либо из республики в поисках лучшей жизни или чего-то еще он не намерен.- Я всегда хотел жить в самом солнечном городе. Задал как-то в интернете вопрос: какой город в России самый солнечный? И он мне ответил, что это Улан-Удэ. Так что зачем куда-то уезжать? Я уже живу в самом солнечном, самом лучшем городе, – с гордостью говорит наш собеседник.Анатолий, напомним, попал в Японию в 16 лет. Вся юность спортсмена из Бурятии прошла в Японии. Самые яркие эмоции наш земляк испытал там. Прожил в этой стране 19 лет, Анатолий пропитался японской мудростью, восточным взглядом на мир и отношением к жизни.Японцы считают, что важно усвоить одно простое правило: человек с детства должен приучить себя улыбаться, и делать это не для постороннего человека, а для самого себя, так как именно улыбка делает нашу жизнь счастливее и комфортнее. Важно улыбаться всегда и везде, и тогда отношения с окружающими будут намного более радостными и счастливыми, - уверен наш собеседник.В Японии, куда бы Анатолий ни пошел, с ним везде фотографировались. К нему подходили с детьми и просили их потрогать, чтобы ребенок был счастливым, удачливым.И сейчас в Бурятии, когда он идет по улице, люди здороваются. Анатолий охотно откликается, улыбается им. Иногда ему так же, как в Японии, подносят младенцев, чтобы подержал на счастье.- Когда-то я рассказал в соцсетях об этой японской традиции. Верю ли я в это? Конечно, верю, – говорит спортсмен. - Я утром всегда радуюсь. Счастье мне приносит все. Бывают, конечно, дни, когда грустно. Я же тоже человек.В Японии считается, что борцы сумо, даже несмотря на законченную спортивную карьеру, продолжают приносить позитив, положительную энергетику и удачу.Наш собеседник признается, что очень любит Бурятию и Улан-Удэ. Анатолий обожает поездки по республике, по самым разным ее уголкам.- Я бывал во многих местах, но всю Бурятию пока не объехал. Надеюсь со временем это исправить, - смеется Анатолий. – Мне интересно общаться с предпринимателями, вдохновляться такими людьми, которые что-то создают, что-то делают. Кто-то лодки делает, чаи, арбузы выращивает и прочее. Вот это меня заряжает.Во время таких встреч – с предпринимателями, студентами, школьниками, медиками и многими другими — Анатолий понял, что его призвание — дарить людям радость.- Я понял, что людям интересно со мной, их притягивает хорошая энергетика. Всегда нужно пробовать себя в том, в чем можешь быть силен, - уверен спортсмен.Так он решил освоить новую для себя сферу — стать ведущим мероприятий.- Я обожаю создавать атмосферу праздника, вести за собой гостей, приковывать все внимание к виновникам торжества, осыпать их искренними комплиментами и, самое главное, видеть, как люди смеются и по-настоящему веселятся. В Японии существует поверье, что борец сумо приносит людям счастье, благополучие и долголетие. Я готов делиться этой энергией и позитивом через свою работу, – говорит Михаханов.Помогать на новом поприще будет супруга, которая с радостью поддержала идею Анатолия.- Аппаратура необходимая у нас есть, колонки, все прочее… Открыт для предложений, - зазывает герой нашей статьи.Единственное ограничение в новой сфере для Анатолия — языковой барьер. Проводить мероприятия на бурятском языке он пока не может, не хватает знаний. Но первые запросы уже есть — Михаханову предложили провести мероприятие в Северобайкальске, на что он с радостью согласился.