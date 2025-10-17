В Якутии сворачивают автобусное сообщение

Ранее богатейший в ДФО регион - Якутия - стремительно беднеет из-за падения поступления налогов от ключевого налогоплательщика - «АЛРОСА», попавшего под западные санкции. В результате якутский парламент вынужден прервать автобусное сообщение между Якутском и районами республики - с целью экономии денег.



Межмуниципальные автобусные перевозки будут приостановлены в Якутии с 21 октября до конца 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минтранс.



"Речь идет о следующих маршрутах: маршрут N201 Якутск - Покровск - Мохсоголлох, маршрут N202 Якутск - Бердигестях, маршрут N203 Якутск - Намцы - Хатырык, маршрут N206 Нижний Бестях - Чурапча", - говорится в сообщении.

Такое решение мотивируется завершением сроков действующих госконтрактов и недостатком денег в региональном бюджете. "Возобновление движения всех перечисленных маршрутов планируется с начала 2026 года после обеспечения необходимого финансирования. Маршруты N209 и N211, связывающие город Якутск и поселок Жатай, продолжают действовать", - добавили в Минтрансе.



Идет работа над решением проблемы, рассматриваются варианты дополнительного бюджетирования и поддержки межмуниципального транспортного обслуживания населения.

Фото: Номер один