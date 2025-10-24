Участник СВО из Бурятии пытается изменить статус инвалидности

Накануне, 23 октября, уполномоченный по правам человека в Бурятии провела личный прием для участников СВО и их семей в Хоринском районе. К Юлии Жамбаловой обратились более 20 жителей.

Людей интересовала процедура изменения статуса инвалидности с общего заболевания на инвалидность, полученную в результате военной травмы, выплаты по случаю гибели военнослужащего, оформление удостоверений ветерана боевых действий и поиск пропавших без вести военнослужащих.

Одному из бойцов спецоперации, уволенному с военной службы в 2023 году, не оформили удостоверение ветерана боевых действий. Также он получил на фронте ранение, после чего ему присвоили 2 группу инвалидности. Однако ее причина указана как общее заболевание, а не военная травма. Мужчина с этим не согласен и намерен оспорить данное решение.

«Всем обратившимся были даны разъяснения по существующим нормам права в соответствующих сферах. Также были приняты письменные заявления, которые будут рассмотрены в соответствии с установленным законодательством порядком», - заявили в приемной омбудсмена.