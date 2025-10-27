Общество 27.10.2025 в 09:06

В Улан-Удэ в ряде домов отключат горячую воду

Специалисты будут устранять утечку
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

Сегодня ряд домов в Улан-Удэ останется без горячей воды. Благо цивилизации отключат в связи с устранением утечки.

Как сообщили в комитете городского хозяйства со ссылкой на ПАО ТГК-14, с 9:00 до 13:00 воды не будет по следующим адресам: ул. Братская 38,40,42,44:2,45,46,45:4,47/2,48,51,52/1,53,54; ул. Жиримская 3,10,13/1,13/2,11/1,11/2,10,9/1,9/2; ул. Жердева 29 а, 29а к.1, 93 а.

А с 10:00 до 14:00 по ул. Жердева 140, 142; Верхняя Березовка, 23 – МКД.

