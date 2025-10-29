Из Иркутской области бежит народ

Численность населения Иркутской области с каждым годом снижается и будет снижаться. Соответствующие данные размещены в прогнозе социально-экономического развития Иркутской области на 2026-2028 годы. Он входит в пакет документов, который внесен в Законодательное собрание Приангарья с проектом бюджета на указанный период. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город».

Как следует из прогноза, к концу текущего года в Приангарье будет проживать примерно 2,32 миллиона человек. Далее прогноз разделяется на консервативный и базовый сценарии. По первому, к концу следующего года в регионе будет проживать уже 2,29 миллиона граждан, к концу 2027 года – 2,28 миллиона, к концу 2028 года – примерно 2,27 миллиона. По базовому сценарию прогнозируемые показатели численности немного выше, однако тенденция на снижение сохраняется. При этом в прогнозе отмечается, что численность городского населения будет уменьшаться быстрее, чем сельского.

Убыль населения обусловлена общим сокращением численности женщин фертильного возраста (15-49 лет) не только в регионе, но и в России в целом вследствие низкого уровня рождаемости в России в 1990-х годах, а также повышением среднего возраста матерей до 30 лет, особенно при рождении первого ребенка, – говорится в пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития. – Среди основных причин миграционного оттока населения следует выделить смену места жительства в связи с переездом населения в крупные мегаполисы по причине смены работы и поступления в высшие учебные заведения страны.