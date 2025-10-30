В Бурятии продавцам жилья придется несладко

Госдума одобрила в первом чтении изменения в налоговом законодательстве, поменяв льготы по НДФЛ при продаже жилья независимо от срока владения, при наследовании имущества и подарков, в том числе от близких родственников. Об этом сообщает «РБК». В Бурятии в следующем году может увеличиться число квартир, выставляемых для продажи, поскольку смысла их «передержки» уже не будет.Сейчас действующее законодательство предполагает, что для освобождения от НДФЛ при продаже недвижимости минимальный предельный срок владения должен быть три года в льготных случаях, в том числе если квартира или дом получены по наследству или в дар от близкого родственника. Во всех остальных случаях применяется срок пять лет. После этого жилье можно продавать без уплаты налога - – эта норма останется с дополнением. Теперь срок владения недвижимостью более трех и пяти лет не должен прерываться.Новый же законопроект закрепляет, что этот срок «должен быть непрерывным». Иначе говоря, заплатить придется.Законопроект также уточняет льготу для семей с детьми, позволяющую продать жилье и купить новое без уплаты налога вне зависимости от того, как долго оно находилось в собственности. Теперь при расчете этой льготы будут учитываться дети в возрасте до 18 лет, а также студенты очной формы обучения до 24 лет и недееспособные дети любого возраста.В случае если ребенок родился уже после регистрации сделки по продаже старой квартиры, семья сохранит право на приобретение нового жилья с сохранением льготы до 30 апреля 2026 года.Напомним, что с января 2025 года в России начала действовать пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ. Повышенная ставка применяется не ко всему доходу, а только к сумме выше порога. Прогрессия НДФЛ с пятью ставками действует в отношении доходов от заработной платы и аналогичных (включая вознаграждения по договорам гражданско-правового характера).Что касается дохода от продажи квартир, то здесь действуют две ставки - 13% и 15%. Ставка НДФЛ при продаже недвижимости зависит от размера полученного дохода. Если прибыль от продажи квартиры составила до 2,4 млн рублей, то ставка НДФЛ - 13%. Если же, допустим, человек купил квартиру за 3 млн, а продал за 6 млн, то с превышения планки дохода в 2,4 млн рублей он заплатит уже 15% налога.В Бурятии даже от легкого изменения льгот по наследному жилью и продаже квартир, находящихся в собственности, не ждут ничего хорошего.- Определенные льготы в любом случае останутся, просто будет сложнее оптимизировать налоговые выплаты. Россия идет по пути введения налога на наследство, которого нет у нас, в отличие от западных стран. Поэтому неудивительно, что льготы по НДФЛ от продажи недвижимого наследованного имущества в 2026 году могут быть отменены. И в любом случае сегодня государству очень нужны деньги, и оно постарается взять с нас по максимуму, - говорит улан-удэнский финансовый консультант Ирина Сокольникова.При этом многие продавцы жилья в Бурятии забывают подать декларации за прошлый год при получении крупных доходов от продажи второй квартиры, дома, гаража и других объектов недвижимого имущества. Это довольно рискованно.- Я своим клиентам всегда рекомендую часть суммы от продажи жилья сразу же откладывать на годовом депозите, и, когда наступит время уплаты НДФЛ, на счете может накопиться сумма, которой как раз хватит, чтобы оплатить налог. Чтобы потом претензия налоговой инспекции вместе с приличным штрафом не стала для вас неожиданной, - говорит улан-удэнский риелтор Лариса Бибишева.