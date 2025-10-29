У Муйского округа Бурятии появится герб и флаг

В Бурятии накануне состоялась очередная сессия Совета депутатов Муйского округа. Те утвердили генеральный план муниципального образования.

Также у округа появится герб и флаг. Дизайн разрабатывала команда из Москвы в лице Олега Милусь и Константина Моченова.

Принятые депутатами документы администрация направит в Геральдический Совет при президенте РФ на экспертизу. Затем герб и флаг внесут в государственный геральдический регистр России.