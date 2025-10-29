Общество 29.10.2025 в 17:10
У Муйского округа Бурятии появится герб и флаг
Дизайн разрабатывала команда из Москвы
Текст: Карина Перова
В Бурятии накануне состоялась очередная сессия Совета депутатов Муйского округа. Те утвердили генеральный план муниципального образования.
Также у округа появится герб и флаг. Дизайн разрабатывала команда из Москвы в лице Олега Милусь и Константина Моченова.
Принятые депутатами документы администрация направит в Геральдический Совет при президенте РФ на экспертизу. Затем герб и флаг внесут в государственный геральдический регистр России.
Тегигерб флаг Муйский округ