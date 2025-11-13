В Бурятии на территориях «Заповедного Подлеморья» заметили двух редких бабочек

Этим летом в Бурятии на территориях, подведомственных «Заповедному Подлеморью», обнаружили два редких вида бабочек. Ранее их там не встречали. Переливница Большая (Apatura iris L.), и Переливница Илия (Apatura ilia (D. et Sch.) занесены в Красные книги России и республики.

Свое родовое название бабочки получили из-за яркого сиреневого отлива на крыльях самцов, обусловленного оптическим эффектом – интерференцией света. Благодаря слоистой структуре чешуек, свет отражается и преломляется, создавая потрясающие переливы разноцветных оттенков на крыльях.

«Одинокая бабочка Переливница Большая встретилась на галечном пляже Байкала в районе полевой базы Давша Баргузинского заповедника. Крылышки Переливницы Илия были найдены сотрудниками на берегу бухты Аяя, на территории Фролихинского заказника. Новые виды будут внесены в Реестр видов животных «Заповедного Подлеморья» и в Красную Книгу Бурятии», – отметила ведущий научный сотрудник Татьяна Ананина.