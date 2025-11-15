Инвестиции в светлое будущее

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила масштабное вливание более 13 млрд рублей в энергосистему Бурятии. Регуляторное соглашение между правительством республики и «Россети Сибирь» позволит не только стабилизировать тарифы для населения, но и решить хроническую проблему дефицита мощностей, открыв нашему региону путь к новому этапу социально-экономического развития.

Проект регуляторного соглашения прошел общественное обсуждение, экспертизу ФАС России и вступит в силу с 2026 г. Соглашение рассчитано на семь лет: с 2026 по 2032 гг. За этот период в электросетевой комплекс региона будет вложено порядка 13 млрд рублей.

Как следует из инвестпрограммы, которая прилагается к регсоглашению, полученные средства будут приоритетно направлены на ликвидацию накопленных обязательств по льготному технологическому присоединению. Также на эти средства планируется строительство новых подстанций на Левом берегу, в Сотниково и в Нижнем Саянтуе, так как сейчас там практически исчерпан потенциал для подключения новых потребителей и фиксируется дефицит мощности. Запланирована реконструкция трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи практически по всему Улан-Удэ: в поселках Загорский, Забайкальский, Таежный, а также в Кырене и других районах республики. Планируется покупка специализированной техники и передвижных резервных источников электроснабжения.

Решение хронических проблем электросетевого комплекса Бурятии позволит региону выйти на новый этап социально-экономического развития.

Регуляторные соглашения с энергетиками уже заключили более 20 регионов России, в том числе Кузбасс, Омская и Томская области. В этом году, кроме Бурятии, соглашения подписали в Красноярском, Забайкальском и Алтайском краях, а также в Республике Алтай.